طرق الحفاظ على إطارات السيارات وإطالة عمرها

إطارات السيارات، تعتبر إطارات السيارات من أهم أجزاء السيارات والتي تساعد على سير السيارات بشكل جيد على الطرق العامة، لذا معرفة مقاسات السيارات من أهم العوامل التي تساعد في الحفاظ عليها وإطالة عمرها، وفقًا لنظام قياسي يضمن التوافق مع السيارة، يمكن العثور على هذه المعلومات عادةً على جانب الإطار نفسه.

ونوضح في التقرير طرق معرفة عرض الإطار، والحفاظ على الاطارات وإطالة عمرها وقت طويل وهي كالتالي:-

عرض الإطارات

يقاس بالميليمترات ويشير إلى العرض الأقصى للإطار من جانب إلى آخر.

ارتفاع الإطارات

يشير إلى نسبة ارتفاع الجدار الجانبي للإطار مقارنةً بعرض الإطار. يُعبر عنها كنسبة مئوية، على سبيل المثال، إذا كانت النسبة 55، فإن ارتفاع الجدار الجانبي للإطار هو 55% من عرضه.

قطر الجنوط

يقاس بالبوصات ويشير إلى حجم الجنوط الذي يتناسب مع الإطار. يجب أن يكون قطر الجنوط متوافقًا مع حجم الإطار لضمان التثبيت الصحيح والأداء الأمثل.

إطار يكتب عليه “205/55R16” يعني أن العرض هو 205 مم، ارتفاع الجدار الجانبي هو 55% من العرض، ونسبة القطر هي 16 بوصة.

تحتوي الإطارات على مجموعة من الكتابات والرموز التي توفر معلومات هامة حول خصائص الإطار هذه الكتابات تساعد السائقين على اختيار الإطار المناسب لسياراتهم وضمان أمان القيادة.

رمز السرعة

يشير إلى السرعة القصوى التي يمكن للإطار تحملها بأمان. على سبيل المثال، إذا كان رمز السرعة هو “H”، فهذا يعني أن الإطار يمكنه تحمل سرعات تصل إلى 210 كم/س.

رمز التحميل

يشير إلى الحد الأقصى للوزن الذي يمكن أن يتحمله الإطار. يتم تمثيله بأرقام على الإطار. على سبيل المثال، رقم “91” يعني أن الإطار يمكنه تحمل وزن يصل إلى 615 كجم.

أمثلة على الرموز

P205/55R16 91H: يشير إلى أن الإطار هو من نوع الركاب، عرضه 205 مم، ارتفاعه 55% من العرض، قطر الجنوط هو 16 بوصة، يمكنه تحمل وزن يصل إلى 615 كجم وسرعة تصل إلى 210 كم/س.

LT235/75R15 104S

يشير إلى أن الإطار هو من نوع الشاحنات الخفيفة، عرضه 235 مم، ارتفاعه 75% من العرض، قطر الجنوط هو 15 بوصة، يمكنه تحمل وزن يصل إلى 900 كجم وسرعة تصل إلى 180 كم/س.

تاريخ صنع الإطار (كفرات السيارات)

يُعد تاريخ صنع الإطار من أهم الكتابات الموجودة على جدار الإطار الخارجي. يُشار إلى هذا التاريخ باستخدام نظام “DOT” (Department of Transportation) الذي يتضمن مجموعة من الأرقام.

ابحث عن رمز DOT

ستجد رمز DOT على جانب الإطار، عادةً بالقرب من الحافة. بعد هذا الرمز، سيكون هناك سلسلة من أربعة أرقام تشير إلى تاريخ صنع الإطار. هذه الأرقام تمثل أسبوع وسنة الصنع. على سبيل المثال، إذا كان الرقم هو “2324”، فهذا يعني أن الإطار تم تصنيعه في الأسبوع 23 من عام 2024.

تحتاج كفرات السيارات إلى استبدالها بمرور الوقت حتى وإن لم يظهر عليها علامات تلف ظاهرة. عمومًا، توصي معظم الشركات المصنعة والهيئات المتخصصة باستبدال الإطارات من 5 – 10 سنوات تقريبا، لكن هذه الفترة قد تختلف بناءً على عدة عوامل:

الحالة العامة للإطار

ينبغي فحص الإطارات بشكل دوري للبحث عن علامات تلف مثل التآكل غير المتساوي، الشقوق، أو التشققات في الجوانب. أي من هذه العلامات قد تشير إلى الحاجة إلى استبدال الإطار.

كيفية الحفاظ على الإطارات

فحص كفرات السيارات بانتظام

تحقق من ضغط الهواء بانتظام وتأكد من أنه يتوافق مع المواصفات الموصى بها. افحص أيضًا علامات التآكل والتلف.

تدوير الإطارات

قم بتدوير الإطارات بانتظام وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة. هذا يساعد على توزيع التآكل بشكل متساوي ويزيد من عمر الإطارات.

القيادة القاسية

تجنب القيادة على الطرق غير المعبدة أو الخشنة، وتفادى الصدمات القوية التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الإطارات.

تخزين الإطارات بشكل صحيح

إذا كنت بحاجة لتخزين الإطارات لفترات طويلة، تأكد من تخزينها في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة