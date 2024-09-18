ارتفاع أسعار اللحوم الضاني 6 جنيهات بالأسواق
أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا ملحوظًا، وتراوحت الارتفاعات في سعر لحم الضأن ما بين 4 جنيهات و6 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
سعر اللحوم الضأن في الأسواق
«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:
ارتفاع في سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق
فيما ارتفع سعر اللحوم الضاني الصافي بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.
ارتفاع في سعر لحم ضاني بالعظام
بينما ارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 393 جنيهًا.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.