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اقتصاد

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني 6 جنيهات بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا ملحوظًا، وتراوحت الارتفاعات في سعر لحم الضأن ما بين 4 جنيهات و6 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

ارتفاع في سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

فيما ارتفع سعر اللحوم الضاني الصافي بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

ارتفاع في سعر لحم ضاني بالعظام

بينما ارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 393 جنيهًا.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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انخفاض جديد في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

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بانخفاض يصل لـ 17 جنيهًا، تعرف على أسعار اللحوم البتلو في الأسواق

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