الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بزيادة 3.5 جنيه، أسعار اللحم الضاني تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفعت نحو 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

ارتفاع في سعر لحم ضاني بالعظام

وارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 397 جنيهًا.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 330 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

 

txt

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

txt

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم أسعار اللحم الضأن أسعار اللحم الضاني أسعار اللحوم الضأن أسعار اللحوم الضاني أسعار اللحوم الضاني بالأسواق أسعار لحوم اللحم الضاني اللحوم الضأن سعر اللحوم سعر اللحوم الضأن سعر اللحوم الضاني سعر كيلو اللحم سعر كيلو لحوم سعر لحوم سعر لحوم الضأن

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني 6 جنيهات بالأسواق

بانخفاض يصل لـ 17 جنيهًا، تعرف على أسعار اللحوم البتلو في الأسواق

بتراجع يصل لـ 7 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

البتلو بالعظام يتراجع لـ 480 جنيهًا، تعرف على أسعار اللحوم اليوم

تبدأ من 240 جنيهًا، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة «التغني بالقرآن»

رونالدو مشيدا بإمكانات هذا اللاعب: سيكون الأفضل في العالم

مفاجأة، جوميز غاضب من بنود عقد انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

مدبولي: حددنا من 4 إلى 5 مناطق سنطرحها للاستثمار على البحر الأحمر منها "رأس بناس"

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل ذهاب الطلاب إلى المدرسة.. نصائح مهمة للأمهات عند تحضير اللانش بوكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية