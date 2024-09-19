بزيادة 3.5 جنيه، أسعار اللحم الضاني تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفعت نحو 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

ارتفاع في سعر لحم ضاني بالعظام

وارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 397 جنيهًا.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 330 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.