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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار سيارات بيجو 5008 موديل 2025

ارتفاع جديد في أسعار
ارتفاع جديد في أسعار سيارات بيجو

سيارات بيجو، ارتفعت أسعار سيارات بيجو في السوق المصري صباح اليوم الخميس، بقيمة مالية تصل نحو 120 ألف جنيه شملت سيارات بيجو 5008 موديلات 2025 خلال شهر سبتمبر الجاري لعام 2024.


أسعار بيجو 5008 موديل 2025 في سبتمبر الجاري
 

وجاءت الزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات كالتالي: 
 

أكتيف باك غير متوفرة. 

أللور باك 2 مليون و469  ألفا و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و349 ألفا و990 جنيها بزيادة 120 ألف جنيه.

جي تي 2 مليون و639 ألفا و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و519 ألفا و990 جنيها  بزيادة 120 ألف جنيه.

جي تي فرش أحمر 2 مليون و649 ألفا و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و529 ألفا و990 جنيها بزيادة 120 ألف جنيه.

مواصفات بيجو 5008 موديل 2025
 

وزودت سيارة  بيجو بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 165 حصان وتصل الي سرعة قصوى تبلغ 206 كم في الساعة مع تسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية ويتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتحقق استهلاك وقود 6 لتر لكل 100 كم. 

 

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