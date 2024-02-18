أخبار مصر: ساويرس يكشف سر تصفية شركة الحديد والصلب، أخبار سارة عن أسعار الدواجن والألبان قبل رمضان، موعد انتهاء الدوري

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت الأخبار المنشورة كالتالي:

ليه الحديد والصلب كان بيخسر وعز وأبو هشيمة والعتال بيكسبوا؟ ساويرس يرد ويكشف المستور

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على أحد متابعيه وجَّه إليه سؤالًا عن أسباب خسائر شركات الحديد التابعة للقطاع الحكومي على عكس شركات الحديد التابعة للقطاع الخاص.

خبر سار عن أسعار الدواجن والبيض في شهر رمضان

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن سعر كيلو الدواجن وصل إلى 110 جنيهات، لافتًا إلى أنه لا توجد مشكلة في إنتاج الدواجن ولكنَّ المشكلة متعلقة بأسعار مدخلات الإنتاج.

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار زيوت السيارات

أسعار زيوت السيارات، أعلنت شركة كاسترول، المختصة في زيوت السيارات، عن تطبيق الأسعار الجديدة لزيوت السيارات اليوم الأحد الموافق 18 فبراير لعام 2024، داخل محطات الوقود، شملت الزيادة الزيوت المعروضة للبيع زيوت محركات البنزين ومحركات الديزل وبعض المنتجات المتخصصة.

تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

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مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والعربية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي والمصري.

شعبة المواد الغذائية تطمئن المصريين عن أسعار الألبان في شهر رمضان

توقع حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، تراجع أسعار السلع لا سيَّما منتجان الألبان بحلول شهر رمضان بسبب حالة الركود المسيطرة على السوق.

نتنياهو: سندخل رفح حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أن على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته في مدينة رفح التي تضيق بنحو 1.4 مليون فلسطيني جنوبي قطاع غزة، لأن عدم قيامه بذلك يعني "خسارة الحرب" ضد حماس.

رابطة الأندية تكشف موعد انتهاء الدوري وموقف أسعار التذاكر بعد زيادة عدد الجماهير

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن قرار زيادة عدد الجماهير لـ ٢٠ ألف ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بآيات قرآنية وتهديد، مؤلف أغنية كدابة لحسام حبيب يرد على اتهامه بسرقتها

يبدو أن أغنية حسام حبيب الجديدة “كدابة” ستظل محط أنظار الكثيرين، خاصة أن الأغنية التي تم طرحها مساء أمس السبت تأتي بعد فترة وجيزة بانفصال حبيب عن النجمة شيرين عبد الوهاب، وخروج أقاويل عن عودتهما إلى بعضهما.

أبرزها كبتاجون وترامادول، ضبط 6900 قرص لعقاقير مخدرة بحوزة 7 ركاب بمطار القاهرة (صور)

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير سبعة محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم ٣، ضد خمسة ركاب وراكبتين بحوزتهم ما يزيد على ٦٩٠٠ قرص لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

مشهد يفطر القلوب، جثامين شهداء رفح تسبح في مياه الأمطار (فيديو)

في مشهد محزن، تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو لمشهد يدمي القلوب يرصد غرق جثث شهداء مستشفى الأقصى في مياه الأمطار.

عماد متعب عن رفض العمل مع البدري: ليس منطقيا التواجد مع شخص تسبب في رحيلي من الأهلي

أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية أنه يكن كل التقدير والاحترام للكابتن حسام البدري رغم الخلافات السابقة بينهما.

بداية التحسن، حالة الطقس اليوم الأحد 18-02-2024 في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية كثيفة اليوم على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

لأول مرة في تاريخ ليفربول، 11 لاعبًا أساسيًا من 11 جنسية

جمعت تشكيلة ليفربول الأساسية 11 لاعبا من جنسيات مختلفة لأول مرة في تاريخ النادي، خلال فوزه 4-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

بايدن يحمل الكونجرس سقوط أفدييفكا الأوكرانية بيد روسيا

حمّل الرئيس جو بايدن تقاعس المشرعين الأمريكيين مسؤولية سيطرة روسيا على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، بينما يعرقل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس إقرار 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا بشدة.

رئيس الغرفة التجارية: لو التاجر حس إن في حملات رقابية حقيقية أزمة السكر هتتحل خلال يومين

قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: في كل قطاع هناك أشخاص سيئون، لكن الغالبية كويسين، مؤكدًا:"لو طلع تصريح إنه فيه حملات أزمة السكر هتتحل في يومين".

تجاهله وعصى أوامره، نجل رونالدو يحرج والده قبل انطلاق مباراة النصر والفتح (فيديو)

في موقف طريف وغريب في نفس الوقت تعرض كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي للإحراج على يد نجله كريستيانو جونيور، قبل انطلاق مباراة "العالمي" مع الفتح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

حسن شحاتة يرد على شائعة اعتزاله التدريب

أكد حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر أنه ليس مختفيًا أو مبتعدًا عن التدريب كما يردد البعض وأنه موجود ولديه عروض تدريبية كثيرة.

رابطة تجار الخضار: المزارع بتخسر وخايف يجي علينا يوم يبقى كيلو الطماطم بـ100 جنيه

قال محمد إبراهيم نافع رئيس رابطة تجار ومنتجي الخضار والفاكهة، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضراوات، وكيلو الطماطم يتراوح ما بين 4 إلى 10 جنيهات، والبصل يتراوح ما بين 14 إلى 18 جنيهًا البطاطس من 13 إلى 15 جنيهًا.

ترامب: الولايات المتحدة تنهار وذاهبة إلى الجحيم

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنهار، متهمًا بايدن بالفساد ومحدودية الذكاء.

اليوم، زد يسعى لاستعادة صدارة الدوري من إنبي على حساب البنك الأهلي

يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره زد اف سي في الرابعة عصر اليوم الأحد على استاد القاهرة في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على مشروع جزائري بشأن غزة

قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية".

بعد ارتفاعها 35%، شعبة الملابس الجاهزة تكشف عن خطوة مبشرة بشأن الأسعار قبل العيد

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات: إن الأسعار ارتفعت بنسبة 35% نتيجة ارتفاع المدخل الرئيسي في الصناعة وهو الأقمشة.

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة ترمسعيا برام الله (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

اليوم، نظر دعوى استبعاد عاشور وعلام وخليفة من انتخابات نقابة المحامين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعويين المقامتين من علي السيد علي الفيل ضد كل من.

ترامب: مليون دولار تكلفة كل قنبلة تسقط على اليمن

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن كل قنبلة تسقط على اليمن تكلف الولايات المتحدة مليون دولار.

بعد ظهورها المفاجئ، تيسير فهمي: لم أعتزل الفن ولم أعتكف وهناك جحود في الوسط الفني تجاهي

تصدرت الفنانة تيسير فهمي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد ظهورها المفاجئ على الساحة الفنية بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية التي اختتمت فعالياته منذ أيام قليلة بعد غياب 13 عاما عن الساحة.

أمريكا تلوح بالفيتو على مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن حول غزة

هدّدت الولايات المتّحدة، بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.

تفرق كتير، أسعار سلع معرض "أهلا رمضان" بشبرا مقارنة بالأسواق بعد تدافع المواطنين

شهد معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة تكدسًا كبيرًا من قبل المواطنين بعد افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين له أمس السبت بسبب انخفاض أسعار السلع عن الأسواق الخارجية إضافة إلى توافرها بكميات كبيرة.

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يوثق اللحظات الأخيرة لبحار قبل غرقه على متن سفينة شحن تركية في بحر مرمرة يوم الخميس الماضي.