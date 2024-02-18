بعد ارتفاعها 35%، شعبة الملابس الجاهزة تكشف عن خطوة مبشرة بشأن الأسعار قبل العيد
أسعار الملابس الجاهزة، قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات: إن الأسعار ارتفعت بنسبة 35% نتيجة ارتفاع المدخل الرئيسي في الصناعة وهو الأقمشة.
أسعار الملابس في عيد الفطر
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "الملابس الجاهزة التي ستباع في شهر رمضان المقبل تم تسليمها لجميع المحال لذلك سيكون هناك استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى عيد الفطر المبارك، ولن نشهد زيادة جديدة".
تعميق المنتج المحلي
ولفت إلى أن هناك اتجاهًا حاليًّا لتعميق المنتج المحلي في ظل ندرة العملة الصعبة، وهذا من شأنه أن يساهم في تخفيض الأسعار.
جولة فيتو لرصد أسعار الملابس والأحذية خلال فعاليات الأوكازيون الشتوي
«فيتو» قامت بجولة ميدانية في منطقة وسط القاهرة لرصد أسعار الملابس والأحذية خلال فعاليات الأوكازيون، إلى جانب رصد حركة البيع والشراء خلال أوكازيون شتاء 2024، نتائج الجولة نستعرضها في السطور التالية:
تخفيضات على أسعار الملابس الرجالي خلال الأوكازيون الشتوي 2024
البداية مع عروض وتخفيضات المقدمة على أسعار الملابس الرجالي خلال الأوكازيون الشتوي 2024، التي جاءت كالتالي:
خصومات تصل لـ 50% على أسعار الجاكيت الرجالي خلال الأوكازيون الشتوي 2024
قدم عدد من المحال التجارية تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار الجاكيت الرجالي، حيث تتراوح أسعار الجاكيت الرجالي من 450 جنيهًا إلى 1350 جنيهًا.
عروض التخفيضات على أسعار الجاكيت الرجالي خلال الأوكازيون الشتوي 2024
وشملت عروض التخفيضات على أسعار الجاكيت الرجالي خلال الأوكازيون الشتوي 2024، الآتي:
بلغ سعر جاكيت رجالي نحو 450 جنيهًا مقابل 700 جنيه سعره قبل الأوكازيون الشتوي.
بلغ سعر جاكيت رجالي نحو 1350 جنيهًا مقابل 1750 جنيهًا سعره قبل الأوكازيون الشتوي.
تخفيضات 100 جنيه على أسعار البنطلون الرجالي خلال الأوكازيون الشتوي 2024
وشملت العروض والتخفيضات أسعار البنطلون الرجالي بخصومات تصل لـ 100 جنيه، حيث جاءت كالتالي:
بلغ سعر بنطلون رجالي نحو 425 جنيهًا مقابل 525 جنيهًا سعره قبل الأوكازيون الشتوي.
بلغ سعر بنطلون رجالي نحو 395 جنيهًا مقابل 495 جنيهًا سعره قبل الأوكازيون الشتوي.
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