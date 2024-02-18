يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يوثق اللحظات الأخيرة لبحار قبل غرقه على متن سفينة شحن تركية في بحر مرمرة يوم الخميس الماضي.

وفي التفاصيل، أظهر مقطع، صوَّره بحار يأمل النجاة وهو على متن السفينة، المياه وهي تتدفق بقوة إلى داخل الناقلة التي كان على متنها 6 من الطاقم.

كما بدا الرجل في فيديو آخر وهو في حالة من الخوف والرعب الشديد، وهو يتحدث عما يجري قبل غرق السفينة، بحسب "العربية نت".

فُقد 6 من أفراد طاقمها في بحر مرمرة.. بحار على متن سفينة الشحن التركية “باتوهان أ” يسجل اللحظات الأخيرة قبل غرقها#العربية pic.twitter.com/fGx7GNJTHl — العربية (@AlArabiya) February 17, 2024

وكانت تركيا قد أعلنت قبل يومين غرق سفينة شحن قبالة بحر مرمرة في جنوب غربي جزيرة إمرالي، وفقدان طاقم السفينة.

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وأطلقت السلطات التركية عملية بحث وإنقاذ لـ6 من أفراد طاقم السفينة التي تحمل اسم "باتوهان أ"، ويبلغ طولها 69 مترًا.

إشارة طوارئ

كما أفادت وزارة النقل والبنية التحتية التركية في بيان أن السفينة أطلقت إشارة طوارئ في تمام الساعة 6:32 من صباح اليوم، مشيرة إلى انقطاع الإشارة الواردة من السفينة في الساعة 7:12 وتوجيه العناصر البحرية والجوية لقيادة خفر السواحل والمديرية العامة لأمن السواحل إلى المنطقة.

ومنعت حالة الطقس بالمنطقة المروحية من التحليق للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لطاقم السفينة المفقود.



غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية

من جانبه، أوضح والي بورصة، محمود دميرطاش، أن طاقم السفينة مواطنون أتراك، وأن ارتفاع الأمواج في منطقة غرق السفينة بلغ ثلاثة أمتار، مفيدا أن السفينة غرقت على بعد 3.5 ميل من الساحل قبالة حي كورشونلو في منطقة كاراكابي، وأن قيادة خفر السواحل والمديرية العامة للسلامة الساحلية تواصلان العمل في المنطقة، وفق ما نقلته "الأناضول".

وأكدت قيادة خفر السواحل في بيان أن السفينة بدأت في الغرق بسبب سوء الأحوال الجوية والبحرية، وأن السفن والقوارب انتقلت إلى المنطقة حيث غرقت السفينة مشيرة إلى تخصيص قاطرتين للمنطقة والعثور على طوف نجاة فارغ في المنطقة التي تعتبر السفينة التجارية قد غرقت فيها.

هذا وكانت السفينة نفسها قد سبق وأن جنحت في الثاني من أبريل عام 2021 عند اقترابها من ميناء بلدية كارابيجا بيلدي في منطقة بيجا في تشاناكالي لتفريغ البضائع.

وتم سحب السفينة آنذاك بواسطة زورق السحب المسمى "تركيلي" التابع للمديرية العامة للسلامة الساحلية، والذي ذهب إلى المنطقة بناء على نداء من القبطان، ليتم إنقاذ السفينة من المنطقة بعد يومين.