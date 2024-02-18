الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

مشهد يفطر القلوب، جثامين شهداء رفح تسبح في مياه الأمطار (فيديو)

شهداء رفح يسبحون
شهداء رفح يسبحون في الأمطار، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة ، في مشهد محزن، تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو لمشهد يدمي القلوب يرصد غرق جثث شهداء مستشفى الأقصى في مياه الأمطار.


ويظهر مقطع الفيديو، جثث الشهداء تسبح في مياه الأمطار بعد أن تكدست الجثث بالمستشفى لم يوجد به مكان سوى الساحة الخارجية لوضع جثامين الشهداء فيها وعندما هطلت الأمطار الغزيرة سبحت هذه الجثامين فى المياه.


وكان التلفزيون الفلسطيني،  قد أعلن  اليوم الأحد، نقل عشرات المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء قصف إسرائيلي.
 

العدوان الإسرائيلي على غزة

 ذكرت تقارير إعلامية، أمس السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية جديدة على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح  بغارات جوية عديدة وقصف مدفعي كثيف ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق، جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تأكيد عدم دعم واشنطن لعملية عسكرية إسرائيلية برفح دون خطة لضمان سلامة أكثر من مليون شخص متواجدين هناك.

 

أمريكا ترفض أي عملية عسكرية إسرائيلية على رفح 

وبحث بلينكن مع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلية، إسحاق هرتسوج، في مؤتمر ميونخ للأمن، الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتحقيق هدنة إنسانية من شأنها تسهيل تدفق المساعدات إلى غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة اتخاذ جميع الأطراف تدابير لحماية المدنيين ومنع اتساع رقعة الصراع، مشددا على التزام واشنطن بالسلام بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل لديها فرصة وصفها بأنها استثنائية في الأشهر المقبلة لتندمج في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها، وذلك على حد زعمه.

غارات إسرائيلية جديدة على رفح الفلسطينية

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