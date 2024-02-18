بآيات قرآنية وتهديد، مؤلف أغنية كدابة لحسام حبيب يرد على اتهامه بسرقتها

حسام حبيب وشيرين، يبدو أن أغنية حسام حبيب الجديدة “كدابة” ستظل محط أنظار الكثيرين، خاصة أن الأغنية التي تم طرحها مساء أمس السبت تأتي بعد فترة وجيزة بانفصال حبيب عن النجمة شيرين عبد الوهاب، وخروج أقاويل عن عودتهما إلى بعضهما.

وبعد ساعات من طرح أغنية كدابة، لم تسلم من اتهامات السرقة، بعدما قيل إن لحنها مسروق من أغنية أخرى طرحت مؤخرًا، بعد أن قيل من قبل إن كلماتها موجهة إلى شيرين عبد الوهاب.

قلة أدب وتطاول

ورغم خروج ملحن الأغنية إسلام رفعت، للدفاع عن كلمات الأغنية وأنها ليس مقصودًا بها الفنانة شيرين، إلا أن هذه المرة خرج غاضبًا ليرد عن اتهامات باقتباس الأغنية وقال عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا ما كنتش هرد.. بس مضطر أرد لأن اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول".

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وأضاف: "لسه جاي لي تليفون دلوقت من صديق ليَّ بيقول إني في حد كاتب بوست إني واخد لحن أغنية حسام حبيب من أغنية لمغني أنا أعرفه معرفة شخصية واشتغلت معاه بالفعل وعلاقتي بيه إنه "مغني“ وأنا ملحن وموزع يعني واضح مين اللي بيسمع من التاني”.



وتابع: "أولًا مستحيل مستحيل مستحيل أنا اللي بقول إنه يكون توارد أفكار أو خواطر أو نغمات أنا مسروق بالمللي وبالهارموني حتى هو برافو عليه محاولة حلوة منه إنه ينط على بروباجندا حسام حبيب ويحاول نجيب سيرته ويمكن تصيب معاه.. بس أنا هخليها تصيب معاه أنه يتشهر بأنه غير أمين وما عندوش ضمير نهائي".



وواصل في دفاعه: "كل الناس عارفيني كويس وعارفين شخصيتي إني عمري ما أعمل حاجة "بالخسة دي “ أو بالسذاجة دي!! إني آخد حاجة إبداعية في أكتر حاجة بحبها وهي الموسيقي من حد أو اقتبس جملة من هنا أو من هنا والحمد لله أعمالي كلها بتتكلم عني”.



وأردف: "الأغنية دي الشاعر عمرو المصري بعتلي كلامها من شهر مايو ٢٠٢٣ اللي فات تقريبا وأنا لحنت الكلام وعملت شكل ليها وبعتناها لأكتر من مطرب من ضمنهم حسام وبالفعل كانت من نصيبة والأغنية جاهزة من فترة كبيرة جدًّا ولكن حسام اللي كان بيأخر.. ومرفق في البوست فيديو أنا مصورة بإيدي من الكمبيوتر بتاعي متوثق فيه تاريخ الأغنية وصوتي في الديمو".

واستطرد: "الموزع شفيق كاتب أن أغنيتهم نازلة يوم ١٨/١ وحسام حبيب منزل خبر أغنية كدابة من يوم ٨/١ تقريبًا في اللي هو إزاي يعني!! واي حد يقدر يعمل سيرش علي جوجل ويتأكد من صحة كلامي".



واختتم:" آخر حاجة عايز أقولها إني معايا كل ما يثبت أن اللحن بتاعي من مستندات وإني هتاخذ كل الإجراءات القانونية مع أي حد جاب سيرتي أو اتكلم عليَّ بشكل مسيء وحاول ينط وعايز يتشهر".

كما نشر إسلام رفعت آيات قرآنية للحماية من حسد أعين الحاقدين.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني المطرب حسام حبيب، والتي تأتي بعنوان "كدابة" وذلك عبر قناة الشركة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتكتب الأغنية عودة حسام حبيب من جديد للساحة الغنائية بعد غياب سنوات.

وأغنية "كدابة" من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع أمين نبيل، وتأتي الأغنية ضمن ألبوم حسام حبيب الجديد.

وتقول كلمات الأغنية: "كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة بتعيشي في دور إنك متسابة أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل.. بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا.. شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا".

وأثارت أغنية حسام حبيب الجديد "كدابة" جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يرى البعض أنها موجهة إلى شيرين عبدالوهاب.

وتعليقًا على هذه الأقاويل قال عمرو المصري كاتب الأغنية خلال فويس خاص لـ ET بالعربي، إن الأغنية يتم العمل عليها من حوالي العام، قبل انفصال شيرين عن حسام حبيب، وبكل تأكيد ليست شيرين المقصودة.

وأضاف: "طبعًا اسم الأغنية غير مقصود فيه أي حد خالص غير أنه اسم وموضوع الأغنية، حتى نحن لم اشتغلنا على الأغنية من حوالي السنة ونصف أنا والملحن اسلام رفعت ماكناش قاصدين أي حاجة من الموضوع ده، وعرضناها على فنانين كتير وعجبت حسام حبيب".

وتابع كلامه: "بكل تأكيد ما يقصد شيرين خالص، هو موضوع طبيعي عادي زي أي أغنية، وبس الفكرة لما اختارها من أكثر من سنة كان هو مع شيرين، يعني بدينا الشغل في الأغنية من حوالي السنة"، وبين أن هناك تعاونات قادمة بينه وبين حسام حبيب في الفترة القادمة".