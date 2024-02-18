مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية والعربية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي والمصري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد وبرايتون - 04:00 - bein sports 2 HD.

لوتون تاون ومانشستر يونايتد - 06:30 - bein sports 2 HD.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الهلال والرائد - 04:00 - SSC HD.

الاتحاد والرياض - 06:00 - SSC HD.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

إنبي وسموحة - 04:00 - OnTime sports.

البنك الأهلي وزد إف سي - 04:00 - OnTime sports.

بيراميدز والاتحاد السكندري - 07:00 - OnTime sports.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو وريال مدريد - 03:00 - bein sports 3 HD.

غرناطة وألميريا - 05:15 - bein sports 3 HD.

ريال مايوركا وريال سوسيداد - 07:30 - bein sports 3 HD.

ريال بيتيس وديبورتيفو ألافيس - 10:00- bein sports 3 HD.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لاتسيو وبولونيا - 01:30 - AD SPORTS Premium 1.

نابولي وجنوى - 04:00 - AD SPORTS Premium 1.

إمبولي وفيورنتينا - 04:00 - AD SPORTS Premium 1.

أودينيزي وكالياري - 04:45 - AD SPORTS Premium 1.

فروسينوني وروما - 07:00 - AD SPORTS Premium 1.

مونزا وميلان - 09:45 - AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

موناكو وتولوز - 04:00 - bein sports 4 HD.

ستاد بريست ومارسيليا - 09:45 - bein sports 4 HD.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فرايبورج وآبنتراخت فرانكفورت - 04:30 - bein sports HD.

بوخوم وبايرن ميونخ - 06:30 - bein sports HD.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

مستقبل سليمان وقوافل قفصة - 03:00 - El Watania.

نجم المتلوي ومستقبل المرسى - 03:00 - El Watania.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

يوسفية برشيد واتحاد طنجة - 05:00 - Arryadia.

الجيش الملكي ومولودية وجدة - 07:00 - Arryadia.

المغرب التطواني وشباب المحمدية - 09:00 - Arryadia.



مواعيد مباريات اليوم في كأس رئيس دولة الإمارات

اتحاد كلباء ودبا الفجيرة - 04:20 - دبي الرياضية.

شباب الأهلي وبني ياس - 04:25 - دبي الرياضية.

العين والوحدة - 06:250 - دبي الرياضية.