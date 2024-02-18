مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على مشروع جزائري بشأن غزة
الحرب على غزة، قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية".
وبحسب نسخة مشروع القرار، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كافة الرهائن، و"احترام القانون الدولي".
وأكد مشروع القرار "رفض تهجير الفلسطينين بأي شكل من الأشكال، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل دائم".
وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف حرب غزة الدامية، المستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي.
لا نتائج
لم تسفر محادثات تتوسط فيها مصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يزيد عددهم على المئة، عن نتائج.
انتهت جولة محادثات في القاهرة الثلاثاء، من دون نتائج حاسمة.
محادثات في القاهرة
السبت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أرسلت مفاوضين إلى محادثات في القاهرة بشأن هدنة مقترحة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جوبايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حركة حماس "خيالية"، حسب تعبيره.
أضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تستسلم لما سماه "الإملاءات الدولية" فيما يتعلق باتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الاتفاق لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة دون وضع شروط مسبقة.
ذكر أن المفاوضين الإسرائيليين في القاهرة "جلسوا واستمعوا ولم يحدث أي تغيير. أردت أن أقول لم يحدث مليمتر واحد ولا حتى نانومتر واحد من التغيير".
قال نتنياهو إنه "لا يوجد سبب يدعوهم للعودة حتى نرى تغييرا".
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