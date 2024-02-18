حسن شحاتة يرد على شائعة اعتزاله التدريب

أكد حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر أنه ليس مختفيًا أو مبتعدًا عن التدريب كما يردد البعض وأنه موجود ولديه عروض تدريبية كثيرة.

وأضاف حسن شحاتة في مداخلة هاتفية عبر برنامج الكابتن أنه يمتلك عروض لكنه يرى أنها ليست مناسبة وستكون عروض متعبة على الفاضي ولن تكون إضافة له.

واختتم المدرب تصريحاته بأنه إذا كان هناك عرض جيد من نادٍ أو من منتخب فلن يعترض وأنه موجود وسيدرس العرض المناسب لقيادة أي فريق.

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هذا الجيل يستحق الكثير

وواصل حسن شحاتة أن عماد متعب لاعب كبير ولم يكن يغضبه مؤكدًا أن متعب وعمرو زكي وحسني عبد ربه وأحمد فتحي كلهم كانوا معه منذ منتخب الناشئين وأنه على مدار تاريخه مع المنتخب لم يحزن من متعب أو حسني عبد ربه أو عمرو زكي لانهم لم يقصروا في حق المنتخب أو في حق أنفسهم.

وأضاف حسن شحاتة: أنه في أحد المرات كان يريد أن يجلس حسني عبد ربه وعماد متعب علي دكة البدلاء رغم أنهم من العناصر الأساسية في المنتخب.

واختتم حسن شحاتة تصريحاته أن كل هذا الجيل يستحق التحية والتقدير سواء متعب والصقر أو أي لاعب من هذا الجيل لأنهم قدموا الكثير للكرة المصرية

موعد الظهور الأول لحسام حسن مع منتخب مصر

في سياق آخر، يشهد شهر مارس المقبل الظهور الأول لحسام حسن على مقعد المدير الفني لـمنتخب مصر من خلال المشاركة في دورة الإمارات الودية في الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبلين، والتي تضم أيضًا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين في البطولة، وسيتحدد طرفيهما حسب قرعة البطولة التي سيعلن عنها في وقت لاحق.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

وأكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه لم يتحدث أحد عن إخفاق الفراعنة في المرحلة السابقة، في ظل اعتقاد البعض أن هناك مرحلة جديدة بعد تعيين حسام حسن، وتعني إغلاق الملفات السابقة، مع أنه من المفترض فتح الملفات السابقة ومعرفة أوجه القصور وأسباب التراجع.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "اتحاد الكرة لم يعلن أمورًا كثيرة في وقت فيتوريا وتمت معرفتها لاحقًا، وخلال فترة عمل المدرب البرتغالي لم يسأله أحد عن تطورات عمله وتفاصيل مشروعه، واكتشفنا في نهاية فترته بأنه كان يحصل على أرقام كبيرة، ولم يقدم شيئًا".

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

وأضاف: "عقد حسام حسن مع اتحاد الكرة لا يلغي (الوطنية) عن أي طرف، هناك عقد واضح معروف بنوده للطرفين، ونتمنى التوفيق للجهاز الفني في المرحلة المقبلة، لكن لا يمكن الحديث عن ايجابيات الجهاز الفني الجديد حاليًّا خصوصًا بعد مرحلة فشل مؤخرًا في أمم إفريقيا، وستظهر بوادر ذلك في البطولة الودية خلال شهر مارس وعليه أن يرتب أفكاره وبالتأكيد سيجلس مع الجهاز الطبي بقيادة أبو العلا ويعلم أيضا كل التفاصيل عن الأزمات الداخلية في الفترة الماضية وسيعمل على حل جميع المشاكل".

حسام حسن سيكون لديه مهمة كبيرة

وأكمل: "حسام حسن ستكون لديه مهمة كبيرة، في المرحلة المقبلة وعليه متابعة الدوري المصري والنزول باعمار اللاعبين، وبالتأكيد سيقوم بالتنسيق مع علاء نبيل، ولكن المرحلة الحالية ضيقة خصوصا في ظل معسكر مارس ومن ثم تصفيات كأس العالم في يونيو، ونتمنى أن يعبر المرحلتين.. وبالتأكيد سيكون هناك دعم إعلامي ولكن ليس مطلق، وبالتأكيد ستكون هناك مناوشات وهي أمور معتادة، ويجب عليه أن يختار التوقيت المناسب الذي يتحدث فيه، لأنه سيكون تحت اختبار سريع".

وواصل: "حسام حسن يعلم بأن تعيينه بعيدًا عن اختيارات اتحاد الكرة ولذلك رفض التدخلات في تشكيل الجهاز المعاون ورفض ضم أي عنصر آخر حتى لو كان من أصحاب الكفاءة، وبالتأكيد هذا حقه لأنه يريد وجود تجانس بين جميع أعضاء الجهاز المعاون".

وأتم: "الأمور أصبحت مختلفة تمامًا وأصبح هناك أجندة دولية يلتزم بها جميع المدربين في المنتخبات، ويجب منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الحرية كاملة في العمل خصوصًا أنها مرحلة مهمة".