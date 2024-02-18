الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

ترامب: الولايات المتحدة تنهار وذاهبة إلى الجحيم

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنهار، متهمًا بايدن بالفساد ومحدودية الذكاء.

وقال ترامب أمام أنصاره في ميشيجان: "انظروا.. بلدنا ينهار. ونحن، كعالم ثالث، يجب أن نولي اهتمامًا لمطاراتنا. ألقِ نظرة على مطاراتنا. أعني، كم هم سيئون".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. وقال "يسيطر عليه الفاشيون.. جو بايدن والفاشيون الذين يسيطرون عليه يشكلون تهديدًا للديمقراطية".

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وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبحت "دولة من دول العالم الثالث" بسبب الوضع على الحدود الجنوبية والعدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال إن بايدن "شخص فاسد، إنه رئيس فظيع.. يتمتع بأدنى معدل ذكاء في تاريخ البلاد.. إنه رجل ذو مستوى منخفض جدا من الذكاء.. جو بايدن هو الرئيس الذي يتمتع بأدنى معدل ذكاء على الإطلاق..غير كفؤ لمنصبه"، على حد وصفه.

ويبلغ بايدن 81 عامًا وغالبًا ما يجد نفسه في مواقف محرجة في خطاباته، حيث يستخدم الجمهوريون هذا في الاقتتال الحزبي للتشكيك في القدرات العقلية والجسدية للرئيس بايدن وقدرته على الاستمرار في قيادة البلاد.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت "أضحوكة" ولم تعد تحظى بالاحترام على المسرح العالمي.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر. في 25 أبريل 2023، وأعلن الديمقراطي بايدن أنه سيسعى لإعادة انتخابه رئيسا، كما أعلن ترامب دخوله السباق الرئاسي كمرشح عن الحزب الجمهوري.

 

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