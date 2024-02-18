الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

عماد متعب عن رفض العمل مع البدري: ليس منطقيا التواجد مع شخص تسبب في رحيلي من الأهلي

عماد متعب وحسام البدري،
عماد متعب وحسام البدري، فيتو

أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية أنه يكن كل التقدير والاحترام للكابتن حسام البدري رغم الخلافات السابقة بينهما.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: طوال حياتي ألعب بمجهودي.. لم يكن منطقيًّا العمل مع حسام البدري في المنتخب الوطني لراحة جميع الأطراف.. لم يكن منطقيًّا أن تتواجد مع شخص كنت أقول إنه أحد أسباب رحيلي عن الأهلي.

 

تفاصيل خلاف متعب مع البدري

وقال عماد متعب: "جلست مع الكابتن حسام البدري وأكدت له أنه أمام أمرين إما أن يدفع بي واتألق ويستفيد مني أو أن يدفع بي وأظهر بشكل سيئ والجمهور يهاجمني ويستبعدني ويكون ذلك في مصلحته وطلبت منه المشاركة في ٣ مباريات فقط بشكل أساسي لكن فوجئت بأنه يستبعدني تمامًا.

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وشدد متعب على أن البدري سبق له تدريبه منذ وجوده في قطاع الناشئين ويعرف قدراته جيدًا وأنه لعب مباريات ولا يقصر في التدريبات.

حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق، فيتو

متعب: أتوقع نجاح حسام حسن

وتابع عماد متعب، أنه يثق بأن حسام وابراهيم حسن قادرين على عمل إنجاز كبير مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح متعب:" الكابتن حسام حسن لديه تجارب مميزة مع منتخب الأردن ومع المصري والزمالك ولهم كل الدعم من أجل الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية ونتأهل إلى كأس العالم.

وأضاف: نجحنا في ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ لأن المنتخب كان يضم عناصر شابة عديدة واندمج أكثر من جيل مما منح الخبرات والحماس واللاعبين الكبار ساعدونا بشدة وهو ما ينقص الجيل الحالي.

 

رفضت وساطة أبوريدة للعب مع المنتخب في مونديال روسيا

وواصل عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق أنه انضم إلى نادي التعاون السعودي للمشاركة في المباريات،وكان يتمنى الإنضمام إلى المنتخب مع هيكتور كوبر في كأس العالم.

وأوضح، سجلت هدف مميز لكنه لم يحتسب بسبب الأوفسايد ولو كان هناك ڤار كان من الممكن أن يحتسب.


وأضاف متعب، هاني أبوريدة اكدلي لي أنه من حقي التواجد وسوف يطلب ذلك من كوبر ولكني رفضت وأصريت لعدم رغبتي في وضع ضغوط على أحد.

 

عماد متعب: رابطة الأندية مهمتها مساعدة جهاز المنتخب 

وأكمل عماد متعب، أن الرابطة سوف تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للمنتخب الوطني من خلال توفير جدول منتظم لمسابقة الدوري المصري، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية على زيادة أعداد الحضور في المباريات إلى ٢٠ ألف مشجع.

وأوضح متعب: خلال الاجتماع مع الكابتن حسام حسن طلب المساعدة في خوض بطولة الإمارات الودية، ومهمتنا مساعدته بما لا يضر جدول المسابقة، وبالفعل هناك مؤجلات عديدة لكنها لأسباب قهرية.

وأضاف: نتمنى أن ننهي الدوري مثل باقي دول العالم ونمنح الأندية فرصة للراحة وإقامة معسكرات إعداد.

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