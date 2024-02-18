الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

بايدن يحمل الكونجرس سقوط أفدييفكا الأوكرانية بيد روسيا

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، حمّل الرئيس جو بايدن تقاعس المشرعين الأمريكيين مسؤولية سيطرة روسيا على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، بينما يعرقل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس إقرار 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا بشدة.

واتصل بايدن بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، من أجل "التأكيد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم كييف"، حسب بيان للبيت الأبيض.

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وقال البيان إن الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا جاء "بعد أن اضطر الجيش الأوكراني إلى تقنين استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة تقاعس الكونجرس، مما أدى إلى تحقيق روسيا أول مكاسب ملحوظة منذ أشهر".


وأكد بايدن "الدعم القوي من الحزبين في الحكومة الأمريكية وفي أوساط الشعب الأمريكي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، داعيا الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون الإنفاق بشكل عاجل بما في ذلك المساعدات المخصصة لأوكرانيا.

أوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة مدفعية ومعدات حيوية

وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون قد قالت في وقت سابق: "الأوكرانيون يواصلون القتال بشجاعة، لكن الإمدادات لديهم توشك على النفاد"، مضيفة أن أوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة مدفعية ومعدات حيوية أخرى.

وأعلن زيلينسكي مساء أمس  السبت أنه تحدث هاتفيا الى بايدن وناقش معه الوضع على الجبهة، مؤكدا ثقته بأن الكونجرس الأمريكي سيتخذ "قرارا حكيما" بالإفراج عن المساعدات لكييف.

وكتب زيلينسكي على تطبيق "تليجرام": "أنا مسرور بأنه يمكنني التعويل على الدعم الكامل للرئيس الأمريكي. نثق أيضا بالقرار الحكيم للكونجرس الأمريكي".

وكان سقوط مدينة أفدييفكا الصناعية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا بمثابة انتصار مهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاءت تصريحات الدعم الأمريكي في الوقت الذي تسعى فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لطمأنة الحلفاء الغربيين في مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن دعم واشنطن لجهود كييف الحربية ضد الهجوم الروسي سيستمر.

تعطيل المساعدات الحاسمة لأوكرانيا

ومع جفاف التمويل الأمريكي الحالي، كان حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس النواب يعطلون المساعدات الحاسمة لأوكرانيا.

ويعارض ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل في السباق الرئاسي في نوفمبر، مساعدة كييف، وقد استخدم نفوذه مؤخرا لعرقلة تشريع لإصلاح قوانين الحدود كان سيسمح أيضا بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وفي حديث في ميونيخ في وقت سابق أمس السبت إلى جانب زيلينسكي، قالت هاريس: "فيما يتعلق بدعمنا لأوكرانيا، يجب أن نكون ثابتين ولا يمكننا ممارسة ألعاب سياسية".

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