تجاهله وعصى أوامره، نجل رونالدو يحرج والده قبل انطلاق مباراة النصر والفتح (فيديو)

في موقف طريف وغريب في نفس الوقت تعرض كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي للإحراج على يد نجله كريستيانو جونيور، قبل انطلاق مباراة "العالمي" مع الفتح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق النصر فوزًا ثمينًا على حساب الفتح، بنتيجة 2-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين.

وقبل انطلاق المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك"، نظمت إدارة النصر احتفالية خاصة للناشئين تحت 15 عامًا، بعد التتويج بلقب دوري روشن.

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ويتواجد على رأس فريق الناشئين كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالي والذي قدم مستويات جيدة هذا الموسم.

🎬 نجوم الحاضـر.. يرحبـون بالمستقبـل 🤩

أبطالنا 💛👏 pic.twitter.com/xzklfjNfF0 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 17, 2024

وأقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، ولاعبي النصر، ممرًّا شرفيًّا لهؤلاء اللاعبين من أجل الاحتفال بهم عقب هذا التتويج.

ونشر حساب النصر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) مقطع فيديو من الاحتفالية تحت عنوان "نجوم الحاضـر يرحبـون بالمستقبل".

وأثناء الاحتفال، ابتعد نجل رونالدو عن لاعبي الفريق الأول ولم يصافح أيًّا منهم، لدرجة أن والده طلب منه المجيء ولكنه تجاهل ذلك واستكمل طريقه.

يذكر أن نجل رونالدو انضم لصفوف الناشئين في النصر، بعد تعاقد النادي مع والده في يناير الماضي 2023.

مباراة النصر والفتح بالدوري السعودي

وفاز النصر على الفتح بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل ثنائية النصر كريستيانو رونالدو وأوتافيو فيما سجل هدف الفتح الوحيد سالم عبد الله النجدي.

وارتفع رصيد نادي النصر إلى النقطة 49 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند النقطة 29 في المركز السابع.

فريق النصر السعودي للبراعم

والأسبوع الماضي حسم فريق النصر السعودي للبراعم الذي يضم بين صفوفه نجل كريستيانو رونالدو لقب الدوري السعودي الممتاز، تحت 13 عامًا قبل 3 جولات من النهاية.

فاز النصر على أحد بنتيجة (4-1)، اليوم الجمعة، لحساب الجولة 15، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة.

وجاءت رباعية النصر عن طريق، نواف ناجي وسيف عبد الله وكريستيانو رونالدو جونيور (نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو) وناصر الصقعبي.