رابطة تجار الخضار: المزارع بتخسر وخايف يجي علينا يوم يبقى كيلو الطماطم بـ100 جنيه

أسعار الخضراوات، قال محمد إبراهيم نافع رئيس رابطة تجار ومنتجي الخضار والفاكهة، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضراوات، وكيلو الطماطم يتراوح ما بين 4 إلى 10 جنيهات، والبصل يتراوح ما بين 14 إلى 18 جنيهًا البطاطس من 13 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: لا توجد مشكلة لا في أسعار الخضراوات ولا في حجم المعروض أمام المستهلك حتى الآن.

مشكلة المزارعين

وتابع: "المزروعات النهارده بتخسر وخايف يجي علينا يوم يبقى كيلو الطماطم بـ100 جنيه في جيب المواطن ومش لاقيها، علشان كدا لازم الدولة تقف في ضهر المزارع أو الفلاح لأنه بيخسر وما دام بيفضل يخسر مش هيكمل في الزراعة، علشان كده أنا خايف يجي علينا اليوم وما نلاقيش الخضار والفاكهة في السوق بسبب توقف المزارع عن الزراعة".

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أسعار الخضراوات اليوم، تباينت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور أمس السبت 17 فبراير 2024، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة أمس السبت

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، امس السبت 17 فبراير 2024، في السطور التالية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة أمس السبت

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 7 جنيهات، سعر الكوسة من 6 إلى 12 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 11 إلى 27 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 12 جنيهًا.

وتراوح سعر باذنجان بلدي من 6.5 إلى 8.5 جنيه، باذنجان أبيض من 10 إلى 14 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، جزر بدون عروش 3.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان رومي من 4 إلى 10 جنيهات.

وتتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 9 إلى 12 جنيهًا، سعر الفاصوليا من 21 إلى 25 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 9 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 6.5 إلى 7.5 جنيه، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 25 إلى 35 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار صوب من 6 إلى 8 جنيهات، سعر سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، خيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، الملوخية من 10 إلى 15 جنيها، بسلة من 21 إلى 27 جنيهًا، كيلو الثوم من 18 إلى 28 جنيهًا.

ويبلغ سعر البطاطا من 4.5 إلى 8.5 جنيه، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، خرشوف 20 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، سعر كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر خس مر نحو 3 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 12 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 15 إلى 19 جنيهًا، القلقاس من 17 إلى 21 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، لفت من 2 إلى 4 جنيهات، خس 7 جنيهات.

وسجل سعر سلق 7.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا، كرنب سلاطة من 6 إلى 9 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 5 جنيهات.

وتراوح سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.