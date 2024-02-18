الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

اليوم، نظر دعوى استبعاد عاشور وعلام وخليفة من انتخابات نقابة المحامين

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعويين المقامتين من علي السيد علي الفيل ضد كل من:

١: نقيب المحامين.

٢: رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين. 

٣: رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المحامين. 

 وحملت الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٨، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب ٢٠٢٤ والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم:

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١: سامح محمد معروف عبد الله عاشور.

٢: عبد الحليم علام عبد الحليم علام. 

٣: حمدي أحمد محمد خليفة واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين والمقرر عقدها يوم ٢٠٢٤/٣/٩.

٢١:*الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٧*

نقابة المحامين 

واختتمت الدعوى الثانية. 

١: عبد الحليم علام عبد الحليم علام.

٢: أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين. 

٣: رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وطالبت بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لإجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلي وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام إلى نص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة في تلك الفترة.

 

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