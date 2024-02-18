شعبة المواد الغذائية تطمئن المصريين عن أسعار الألبان في شهر رمضان

أسعار السلع الغذائية، توقع حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، تراجع أسعار السلع لا سيَّما منتجان الألبان بحلول شهر رمضان بسبب حالة الركود المسيطرة على السوق.

توافر السكر بالتموين

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: السكر في التموين متوفر لكن في السوق الحر محدود".

السكر الحر

ولفت: "التاجر خايف يشتغل في السكر الحر لأن سعره غال ومرتفع لذلك هناك نقص كبير في الكميات المتوفرة بالسوق الحر".

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وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر أنه لا توجد أزمة في المعروض من سلعة السكر، مؤكدًا أن هناك تكالبًا من المواطنين على الشراء للتخزين، والحصول على كميات كبيرة بغرض التحوط من نقص المعروض.

المخزون الإستراتيجي من السكر

وأوضح أن المخزون الإستراتيجي من السكر في محافظة الأقصر آمن ويكفي 6 اشهر.

وفيما يتعلق بسلعة السكر، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر إن الفترة الماضية شهدت انسحاب القطاع الخاص كاملًا من السوق، الأمر الذي كان لزامًا على وزارة التموين التدخل سريعًا لتعويض ذلك النقص، وضخ كميات كبيرة من السكر للمواطنين في المنافذ التابعة للوزارة وبقدر الإمكان حاولت توفيره في منافذ القطاع الخاص المعتمدة.

ولفت صلاح إلى أنه يتم توفير السكر التمويني بسعر 27 جنيهًا والحر المطروح على البطاقات التموينية والمنافذ السلعية بسعر 27 جنيهًا.



أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

من جهته قال عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر أنه يتم طرح كيلو الدقيق بسعر يتراوح من 25 إلى 28 جنيهًا، والمكرونة زنة 350 جرامًا من 6 و9.5 جنيه و400 جرام بـ 13 جنيهًا، والدواجن البرازيلي والمحلي بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد واللحوم السودانية بسعر 250 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف عبد الرازق أن هناك متابعة مستمرة من قبل المديرية على معدلات الضخ بكافة المنافذ لتأمين وصولها إلى مستحقيها بدون مغالاة في الأسعار أو تسريبها.