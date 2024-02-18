الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

شعبة المواد الغذائية تطمئن المصريين عن أسعار الألبان في شهر رمضان

أسعار الألبان، فيتو
أسعار الألبان، فيتو

أسعار السلع الغذائية، توقع حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، تراجع أسعار السلع لا سيَّما منتجان الألبان بحلول شهر رمضان بسبب حالة الركود المسيطرة على السوق.

 

توافر السكر بالتموين

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: السكر في التموين متوفر لكن في السوق الحر محدود".

 

السكر الحر

ولفت: "التاجر خايف يشتغل في السكر الحر لأن سعره غال ومرتفع لذلك هناك نقص كبير في الكميات المتوفرة بالسوق الحر".

Advertisements

التموين: لا توجد أزمة في المعروض من السكر بالأسواق

أسعار السكر في معارض أهلا رمضان

 

وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر أنه لا توجد أزمة في المعروض من سلعة السكر، مؤكدًا أن هناك تكالبًا من المواطنين على الشراء للتخزين، والحصول على كميات كبيرة بغرض التحوط من نقص المعروض.

 

المخزون الإستراتيجي من السكر 

وأوضح أن المخزون الإستراتيجي من السكر في محافظة الأقصر آمن ويكفي 6 اشهر.  

وفيما يتعلق بسلعة السكر، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر إن الفترة الماضية شهدت انسحاب القطاع الخاص كاملًا من السوق، الأمر الذي كان لزامًا على وزارة التموين التدخل سريعًا لتعويض ذلك النقص، وضخ كميات كبيرة من السكر للمواطنين في المنافذ التابعة للوزارة وبقدر الإمكان حاولت توفيره في منافذ القطاع الخاص المعتمدة.

 

ولفت صلاح إلى أنه يتم توفير السكر التمويني بسعر 27 جنيهًا والحر المطروح على البطاقات التموينية والمنافذ السلعية بسعر 27 جنيهًا.


أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان 

من جهته قال عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر أنه يتم طرح كيلو الدقيق بسعر يتراوح من 25 إلى 28 جنيهًا، والمكرونة زنة 350 جرامًا من 6 و9.5 جنيه و400 جرام بـ 13 جنيهًا،  والدواجن البرازيلي والمحلي بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد واللحوم السودانية بسعر 250 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

وأضاف عبد الرازق أن هناك متابعة مستمرة من قبل المديرية على معدلات الضخ بكافة المنافذ لتأمين وصولها إلى مستحقيها بدون مغالاة في الأسعار أو تسريبها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شعبة المواد الغذائية اسعار السكر سعر السكر أزمة السكر أسعار السلع الغذائية اسعار منتجات الالبان

مواد متعلقة

وزير التموين: طرح السلع الغذائية واللحوم بتخفيضات من 25 إلى 30٪ بمعارض أهلا رمضان

بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.. افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية في قنا

أسعار السكر في معارض أهلا رمضان

الأكثر قراءة

ليه الحديد والصلب كان بيخسر وعز وأبو هشيمة والعتال بيكسبوا؟ ساويرس يرد ويكشف المستور

ترامب: مليون دولار تكلفة كل قنبلة تسقط على اليمن

شارد في الفضاء منذ 13 سنة، قمر صناعي يصطدم بالأرض خلال 72 ساعة، وخبير يكشف مدى خطورته

الشعباني يهدد باللجوء للقضاء للدفاع عن سمعته بشأن الإساءة للمغرب

بعد خط محرم بك الحمام، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خطي "منوف كفر الزيات"

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد 18-02-2024 في مصر

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

اليوم، زد يسعى لاستعادة صدارة الدوري من إنبي على حساب البنك الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

شارد في الفضاء منذ 13 سنة، قمر صناعي يصطدم بالأرض خلال 72 ساعة، وخبير يكشف مدى خطورته

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

أفارقة يثيرون الشغب والفوضى بشوارع هولندا (فيديو)

تجاهله وعصى أوامره، نجل رونالدو يحرج والده قبل انطلاق مباراة النصر والفتح (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية