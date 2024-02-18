أبرزها كبتاجون وترامادول، ضبط 6900 قرص لعقاقير مخدرة بحوزة 7 ركاب بمطار القاهرة (صور)

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير سبعة محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم ٣، ضد خمسة ركاب وراكبتين بحوزتهم ما يزيد على ٦٩٠٠ قرص لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

ضبط ٦٩٠٠ قرص لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بحوزة 7 ركاب في مطار القاهرة

وأفاد مصدر جمركي في مطار القاهرة، أن الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وأحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير حررت 5 محاضر وأبرزهم محضر ضبط جمركي رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٤ ضد راكب عربي بحوزته ٢٩٩٢ قرص لعقار lyrica المخدر و٩٦١ قرص لعقار كبتاجون المخدر بإجمالي ٣٩٥٣ قرصًا، تم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أثينا، تم الضبط بواسطة كل من عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر وبسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم شارك في الضبط هاني محمود وعبد القوي عزوز مأمورًا الجمرك تحت إشراف محمود محمد سليمان مدير الحركة.

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والمحضر الثاني رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ ضد راكب قادم علي رحلة الخطوط المصرية من لندن بحوزته ٩٢٤ قرصًا لعقار co- codamol المخدر تم الضبط بواسطة كل من أحمد عنتر السيد مأمور الجمرك تحت إشراف حسن أبو زهرة رئيس القسم.



والمحضر الثالث رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٤ ضد راكب مصري قادم من السعودية بحوزته ١١٩ قرصًا لعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات تم الضبط بواسطة كل من مصطفى عبد العزيز مأمور اللجنة الجمركية وعبد القوي عزوز مأمور الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة علاء فتحي مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم تحت إشراف جورج ألفونس مدير الحركة.



والمحضر الرابع رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٤ كان ضد راكب مصري قادم من دوسلدورف علة الخطوط المصرية بحوزته ٤٤٥ قرصًا لعقار الترامادول المخدر تم الضبط بواسطة كل من هاني محمود مأمور اللجنة الجمركية وعبد القوي عزوز مأمور اللجنة ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم شارك في الضبط كل من مصطفى حسن وأحمد عبد الواحد مأمورًا الجمرك وحازم محمد علي مدير الحركة تحت إشراف جورج ألفونس مدير الحركة.



والمحضر الخامس رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كان ضد راكبة مصرية قادمة من كوبنهاجن علي الخطوط المصرية بحوزتها ٣٨٧ قرص لعقاري بريجابالين وكوديلاك المدرجين بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية واحمد عبد الواحد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة علاء فتحي وأحمد عبد العليم مأمورًا الجمرك شارك في الضبط كل من بسمة حسني وندا سيد مأمورا الجمرك تحت إشراف جورج ألفونس مدير الحركة.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك



أما المحضر السادس رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٤ فقد حرره رجال الإدارة الأولى بقيادة أحمد علي مدير الإدارة وتامر قاسم نائب المدير ضد راكبة أجنبية بحوزتها ٤٢٠ كبسولة لعقار بريجابالين المخدر تم الضبط بواسطة كل من فادي نبيل مأمور اللجنة الجمركية ومحمود عبد المولي مأمور الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة مينا فهيم وأحمد صلاح رزق مأموري الجمرك تحت إشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة.



والمحضر السابع حرره مسؤولي الإدارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير ضد راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ٦٧٠ قرص ترامادول المخدر تم الضبط بواسطة كل من هيثم أحمد عبد الحكم مأمور اللجنة الجمركية وخالد رمضان في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة يوسف حامد ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة.



تم تحرير المحاضر بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.