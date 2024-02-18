اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار زيوت السيارات

أسعار زيوت السيارات، أعلنت شركة كاسترول، المختصة في زيوت السيارات، عن تطبيق الأسعار الجديدة لزيوت السيارات اليوم الأحد الموافق 18 فبراير لعام 2024، داخل محطات الوقود، شملت الزيادة الزيوت المعروضة للبيع زيوت محركات البنزين ومحركات الديزل وبعض المنتجات المتخصصة.

أسعار زيوت السيارات

ووفقًا لما نشرته كاسترول ننشر الأسعار الجديدة لزيوت السيارات التى ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال عام 2024، وشملت الزيادة زيوت محركات البنزين ومحركات الديزل وبعض المنتجات المتخصصة، وهي كالتالي:

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كاسترول إيدج 5w30 1 لتر بسعر 406 جنيهات و4 لترات بسعر 1523 جنيهًا.

كاسترول إيدج 5w40 1 لتر بسعر 406 جنيهات و4 لترات بسعر 1523 جنيهًا.

إيدج 0w20 عبوة 4 لترات بسعر 1543 جنيهًا.

ماجنتيك ديول لوك 10W40 - 1 لتر بسعر 233 و4 لترات بسعر 900 جنيه.

جي تي إكس 15W50 - 1 لتر بسعر 171 جنيهًا و4 لترات بسعر 633 جنيهًا.

جي تي إكس هاي مايلز 20W50 - 1 لتر بسعر 105 جنيهات و4 لترات بسعر 398 جنيهًا.

أسعار زيوت الديزل

سي آر بي موتور 50 – بسعر 546 جنيهًا و2078 جنيهًا للعبوات 5 و20 لترًا.

سي آر بي مالتي 20w50 – بسعر 634 جنيهًا و2446 جنيهًا للعبوات 5 و20 لترًا.

سي آر بي تيربو ماكس 2675 جنيهًا للعبوة 20 لترًا.

أسعار المنتجات المتخصصة

كاسترول هيدروليك 806 جنيهات.

سائل فرامل 118 جنيهًا.

آي تي إف ترانسمكس 260 جنيهًا.