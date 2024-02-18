الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

تفرق كتير، أسعار سلع معرض "أهلا رمضان" بشبرا مقارنة بالأسواق بعد تدافع المواطنين

معرض أهلا رمضان،
معرض أهلا رمضان، فيتو

شهد معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة تكدسًا كبيرًا من قبل المواطنين بعد افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين له أمس السبت بسبب انخفاض أسعار السلع عن الأسواق الخارجية إضافة إلى توافرها بكميات كبيرة. 

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ونعرض في السطور التالية أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، حيث جاء سعر الزيت اللتر 80 جنيهًا وفي الأسواق 110 جنيهات، والأرز 27 جنيها والسوق 35 جنيهًا، السكر 27 وخارجًا من 55 جنيهًا، مكرونه 28 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا، البلح 30 جنيهًا وقمر الدين 55 جنيهًَا. 

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كما جاءت أسعار الفول البلدي، 50 جنيها بدلًا من 65 جنيهًا. 

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، خلال تفقد معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية، أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وقال وزير التموين، إن الأسعار متميزة جدًّا ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة وكل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.


ومن جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة وجميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع، كما أن معرض أهلا رمضان ممتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.


ويأتي ذلك استمرارًا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

معرض أهلا رمضان شبرا الخيمة، فيتو 

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشاؤها، وتشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

معرض أهلا رمضان شبرا الخيمة، فيتو 


وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعًا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

معرض أهلا رمضان شبرا الخيمة، فيتو 


وأشار إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، مؤكدًا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم يشهد أي نقص للسلع، وسوف يتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي.

معرض أهلا رمضان شبرا الخيمة، فيتو 

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