تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:

6 يونيو 2024: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

25 مايو 2024: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

1 يونيو 2024: بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

15 يونيو 2024: بدء امتحانات الثانوية العامة.

بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية سوف تبدأ يوم السبت 25 مايو 2024.

وانتظمت يوم الأحد الماضي، 25 مليون طالب وطالبة بمرحلة التعليم قبل الجامعي، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

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خريطة توزيع المقررات والمناهج الدراسية لجميع الصفوف

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إعلان خريطة توزيع المقررات والمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية وتضمنت خريطة توزيع المناهج شهور فبراير ومارس وأبريل وجزء من شهر مايو 2024.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالي 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

إجراءات التعليم استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبها اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الإجراءات استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس الجمهورية، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية بضرورة الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الدراسة، والتأكد من وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومي، وبصفة خاصة في فترة بداية اليوم الدراسي والفسحة وموعد انصراف الطلاب، والمتابعة اليومية لحضور الطلاب بالمدارس، واستخدام كافة الوسائل التي تجعل من المدرسة بيئة جاذبة.

كما شددت التعليم على ضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، بشكل فعلي للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، ومتابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمديريات، وحظر استخدام العقاب البدني للطلاب، ومتابعة تنفيذ خطط الأمن والسلامة وخاصة التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم"، وتحديد إجراءات للتعامل المالي لمجموعات الدعم وسيتم صرف مستحقات المعلم مباشرة عقب الانتهاء من الحصة الدراسية بمجموعة الدعم، وضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.