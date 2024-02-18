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أخبار مصر

بداية التحسن، حالة الطقس اليوم الأحد 18-02-2024 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية كثيفة اليوم على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.
 

حالة الطقس غدا الأحد 18-2-2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا الأحد 18-2-2024 في محافظة الفيوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية بدءًا من اليوم، كاشفة عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء نهارًا على سيناء، شديد البرودة ليلًا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة  حيث تسجل أقل من المتوقعة في القاهرة الكبرى بقيم تترواح من 8:9 درجات مئوية.


درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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