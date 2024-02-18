الأحد 18 فبراير 2024
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اقتصاد

رئيس الغرفة التجارية: لو التاجر حس إن في حملات رقابية حقيقية أزمة السكر هتتحل خلال يومين

أسعار السكر، فيتو
أسعار السكر، فيتو

أزمة السكر، قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: في كل قطاع هناك أشخاص سيئون، لكن الغالبية كويسين، مؤكدًا:"لو طلع تصريح إنه فيه حملات أزمة السكر هتتحل في يومين".

 

القضاء على جشع التجار

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "التاجر عنده استعداد يخسر بس مش ماعندوش استعداد يتحبس، والتجار غير واثقين بالطريقة الرقابية اللي بتتعمل لتوفير السكر ولكن لو حصل مداهمات هيطلعوا كل الكميات المخزنة لديهم وبالتالي ستتراجع الأسعار".

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حل لتجاوز أزمة نقص العملة 

وأشار: "على البنك المركزي أن يقبل من الدولار الذي ندبره بأنفسنا حتى يتم حل أزمة نقص العملة والحصول على الاعتمادات".

 

استهلاك السكر

وتابع: "ننتج حوالي 80% من استهلاكنا من السكر ونستورد حوالي 700 ألف طن، وبالتالي لا يمكن تخيل وجود أزمة أو نقص في السلعة".

التموين: لا توجد أزمة في المعروض من السكر بالأسواق

أسعار السكر في معارض أهلا رمضان

 

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان والتي انطلقت الخميس بالمحافظات، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 20  إلى 25 %. 

 

طرح 55 ألف طن سكر 

وأكدت وزارة التموين طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف. 

 

أسعار السكر بمعارض أهلا رمضان

وتطرح وزارة التموين السكر داخل معارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها، وتوافره بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين. 

 

من ناحية أخرى، تقوم وزارة التموين بطرح شنطة اهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 اصناف حسب الطلب تشمل السكر والارز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى. 

 

الكوبونات السلعية للفئات الأكثر احتياجا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الكوبونات السلعية بالمجمعات الاستهلاكية لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

 

وأضافت وزارة التموين توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد ان يقوم بشرائها من المجمعات الاستهلاكية.

 

شروط استخدام الكوبونات السلعية 

 

وأعلنت وزارة التموين عن شروط استخدام الكوبونات السلعية، وهي: 

لا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع أي مبالغ عند صرف السلع.

يستخدم الكوبون لمرة واحدة فقط لشراء السلع الآتية:

"لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض".

 

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رئيس الغرفة التجارية أزمة السكر اسعار السكر سعر كيلو السكر ارتفاع اسعار السكر لميس الحديدي

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أسعار السكر في معارض أهلا رمضان

قبل انطلاقه بأيام، أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان، توفر السكر بسعر 27 جنيها، ولجان لمتابعة الأسعار

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