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رياضة

لأول مرة في تاريخ ليفربول، 11 لاعبًا أساسيًا من 11 جنسية

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

 ليفربول ، جمعت تشكيلة ليفربول الأساسية 11 لاعبا من جنسيات مختلفة لأول مرة في تاريخ النادي، خلال فوزه 4-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وبعد إصابة كل من ترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وتياغو ألكانتارا ودومينيك سوبوسلاي، أجرى المدير الفني يورغن كلوب تغييرات وجمع لاعبين من 11 دولة في تشكيلة  ليفربول  الأساسية بمباراة بالدوري لأول مرة في تاريخه الممتد 132 عاما، وفق «سكاي نيوز».

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واعتمد المدرب الألماني على الأيرلندي كويمين كيلير في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كونور برادلي من أيرلندا الشمالية والفرنسي إبراهيما كوناتي، والهولندي فيرجل فان دايك، والأسكتلندي آندرو روبرتسون.

وفي وسط الملعب، بدأ بالإنجليزي الوحيد في التشكيلة كورتيس جونز، بجوار الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والياباني واتارو إندو.

وتكون خط الهجوم من البرتغالي ديوجو جوتا، والكولومبي لويز دياز، والأوروجواياني داروين نونيز، قبل أن يدخل المصري محمد صلاح بديلا.

وسجل كل من نونيز وماك أليستر وصلاح وكودي جاكبو، ليرفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال.

 

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ليفربول الدوري الانجليزي ترينت ألكسندر إيرلندا اندرو روبرتسون محمد صلاح

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