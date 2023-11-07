أخبار مصر: نتنياهو يتحدث عن "فترات توقف" للحرب، انخفاض أسعار السجائر، فيديو كارثي لعشرات جثث الجنود الإسرائيليين داخل مستشفى

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

نتنياهو: إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" لغزة لفترة غير محددة بعد الحرب

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين أن بلاده ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب مع حركة "حماس".

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نتنياهو يكشف شرط وقف إطلاق نار شامل في غزة

أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل في غزة دون إطلاق سراح الأسرى والمختطفين - وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أجنبية في نبأ عاجل منذ قليل.

مفاجأة سارة عن أزمة السجائر: انخفاض كبير لـ كليوباترا والمستورد وهذه الأسعار الجديدة

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، إنه من المنتظر بعد اعتماد الضريبة الجديدة انخفاض سعر علبة سجائر كليوباترا من 55 إلى 31 جنيهًا.

نتنياهو يسمح بـ"وقفات صغيرة" للعمليات العسكرية في غزة

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على "وقفات صغيرة" في العمليات العسكرية في غزة لتقديم المساعدة وتحرير الرهائن، لكن دون وقف لإطلاق النار.

نشر فيديو كارثي، اعتقال صحفي إسرائيلي صرح بمشاهدة عشرات الجثث للجنود بأحد المستشفيات

أفادت وسائل إعلام عبرية، باعتقال صحفي عبري يدعى "إفرائيم مردخاي"، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها، بأنه شاهد جثث جنود من جيش الاحتلال مكدسة بالعشرات في أحد مشافي تل أبيب.

ماذا قال العميد صفوت الزيات عن عملية طوفان الأقصى قبل وفاته؟ (فيديو)

تصدر خبر وفاة العميد صفوت الزيات، موقع التويتات القصيرة "إكس"، تويتر سابقًا، حيث تداول عدد من نشطاء تويتر عددًا من مقاطع الفيديو والتي يحلل خلالها الأحداث التي تشهدها غزة وغيرها.

شركة سيلينا جوميز تعلن تبرعها لفلسطين ونجمة داود

أعلنت شركة Rare Beauty، التابعة للنجمة الأمريكية، سيلينا جوميز، تبرعها لفلسطين، لتوفير الرعاية العاجلة في البلاد، وكذلك لمنظمة اليونيسف للمساعدة في الحصول على المساعدات، والموارد الطبية العاجلة لسكان غزة.

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لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم.

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة فوق القرم والبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ 17 طائرة مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات والسيطرة على 8 فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة

حرب إسرائيل على غزة، قالت شبكة "سي.إن.إن" CNN، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، فيما تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يومها الحادي الثلاثين.

هجوم بالمسيرات الانتحارية على القوات الأمريكية بسوريا والعراق وصفارات الإنذار تدوي في قنصلية أمريكا بأربيل

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق، لحظة هجوم بالطائرات المسيرة الانتحارية على القوات الأمريكية في قاعدة القرية الخضراء في الأراضي السورية.

مقطع فيديو لإجلاء إسرائيل جنودها المصابين جراء الاشتباكات مع المقاومة بقطاع غزة

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي، لإجلاء عدد من الإصابات في جنوده، جراء الاشتباكات المتواصلة مع المقاومين في مختلف محاور الاشتباك بقطاع غزة.

هشام الجخ للوزير الإسرائيلي الذي هدد بضرب غزة بالنووي: يا راجل يا مرخي (فيديو)

علق الشاعر هشام الجخ على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي قال فيها: إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

رجل أعمال ألماني يكشف سبب إلغاء زيلينسكي الانتخابات الرئاسية في بلاده

كشف رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر الشركات المتخصصة بحفظ البيانات، أن عملية إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا متعمدة وتم التنسيق على إعلانها مع واشنطن، وذلك بهدف ضمان بقاء زيلينسكي رئيسا للبلاد.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد قفزة أمس

أسعار الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر2023، وفقًا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية.

شبانة يكشف عن مصير محمد هاني والسولية مع الأهلي بعد توصية كولر وتفاصيل تهديد خالد بيبو للاعبين

قال الإعلامي محمد شبانة، إن النادي الأهلي سيقوم بتجديد عقد محمد هاني، بعد تمسك مارسيل كولر المدير الفني بوجوده، واللاعب رحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وعقد معه أمير توفيق مدير التعاقدات عدة جلسات للاتفاق حول تجديد العقد لمدة 3 سنوات، وسيتم الإعلان عن التجديد خلال الأيام المقبلة.

متظاهرون يعرقلون العمل في ميناء تاكوما الأمريكي لمنع سفينة عسكرية من التوجه إلى إسرائيل (فيديو)

أوقف متظاهرون في الولايات المتحدة أمس الإثنين العمل في ميناء تاكوما الأمريكي لتأخير توجه سفينة عسكرية محملة بالأسلحة يعتقد أنها ستتوجه إلى إسرائيل.

الأمم المتحدة: 10 آلاف قتيل في غزة في شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني

أكد قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، إن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة خلال شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني.

وفا: عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بقطاع غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية فجر اليوم إن الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت ليل الإثنين، الثلاثاء، غاراتها وقصفها العنيف واستهدفت المنازل والعديد من المباني في مناطق مختلفة بغزة.

وأفادت بأن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

محمد يوسف: أرفض انضمام فتوح إلى الأهلي دعما لقرارات الزمالك

رفض محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، فكرة انتقال أحمد فتوح إلى صفوف القلعة الحمراء مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه يجب تدعيم القرارات التربوية التي صدرت من نادي الزمالك بعرض اللاعبين للبيع.

شعبة الأجهزة الكهربائية عن ارتفاع أسعار السلع: احنا مش حرامية وعلى الحكومة التدخل

قال جورج سيدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة: إن الأسعار ارتفعت مؤخرًا بنسبة 15% بتحرك من الشركات.

أحمد عبد الحليم: فتوح شخصيته تغيرت وكنا نسمع أمورا كثيرة عن عدم انضباطه وأطالبه بالاعتذار

أكد أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، أن قرار مجلس الإدارة بعرض أحمد فتوح للبيع ومعه مصطفى الزناري ومحمد صبحي جيد من الناحية التربوية، رغم كون أحمد فتوح من العناصر الفنية الهامة والمؤثرة في الفريق على مدار السنوات الأخيرة.

تجمهر مئات الناشطين أمام تمثال الحرية في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

تجمع مئات الناشطين بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام".

غارة إسرائيلية تدمر مسجدا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، تدمير غارة إسرائيلية مسجدًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ليه أسعار السلع ما نزلتش لحد دلوقت بعد مبادرة التخفيض؟ التموين ترد

رد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، على سؤال الإعلامي عمرو أديب: "ليه أسعار السلع ما نزلتش لحد دلوقتِ بعد المبادرة؟".

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