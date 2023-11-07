شبانة يكشف عن مصير محمد هاني والسولية مع الأهلي بعد توصية كولر وتفاصيل تهديد خالد بيبو للاعبين

الأهلي، قال الإعلامي محمد شبانة، إن النادي الأهلي سيقوم بتجديد عقد محمد هاني، بعد تمسك مارسيل كولر المدير الفني بوجوده، واللاعب رحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وعقد معه أمير توفيق مدير التعاقدات عدة جلسات للاتفاق حول تجديد العقد لمدة 3 سنوات، وسيتم الإعلان عن التجديد خلال الأيام المقبلة.

تجديد عقد السولية

وأضاف شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي سيجدد عقد عمرو السولية أيضًا بتوصية من كولر رغم تعرض اللاعب لإصابة مؤخرًا".

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وتابع: "خالد بيبو اجتمع مع اللاعبين وحذرهم من الخروج عن النص، وأنه سيتعامل بحزم شديد، والعقوبات ستصل إلى الحد الأقصى في اللائحة حال عدم الالتزام، لأن الجمهور ينتظر عودة الفريق لمنصات التتويج خلال الفترة المقبلة".

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء في الرابعة مساء على إستاد المقاولون في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، فيتو

وفي التقرير التالي، نعرض لكم خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في الدوري.

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في الدوري

_ خاض محمود متولي المران الجماعي ومن المنتظر أن يرى مارسيل كولر تقريرًا عن حالته الصحية ومن ثم الحكم على إمكانية تواجده في المباراة من عدمه.

_ينتظر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرًا طبيًّا بشأن تحديد موقف علي معلول الظهير الأيسر للفريق من التواجد في مباراة سيراميكا كليوباترا بعد غد الأربعاء، ويعاني معلول من الإصابة على مستوى العضلة الخلفية حيث ينفذ اللاعب برنامج تأهيل للتعافي من الإصابة.

_قالت مصادر داخل الأهلي: إن فرص انضمام عمرو السولية لاعب الأهلي إلى قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا بعد غد الأربعاء تبدو ضعيفة خاصة وأن اللاعب مازال في حاجة لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية البدنية أمس الأحد.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، بيرسي تاو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أي خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

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