محمد يوسف: أرفض انضمام فتوح إلى الأهلي دعما لقرارات الزمالك

الأهلي، رفض محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، فكرة انتقال أحمد فتوح إلى صفوف القلعة الحمراء مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه يجب تدعيم القرارات التربوية التي صدرت من نادي الزمالك بعرض اللاعبين للبيع.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية: "واقعة خروجه من المعسكر لا تحدث من لاعب محترف، اللاعب والمدرب لديهم التزام خاص في معسكرات المباريات".

فتوح لم يحترم نظام الزمالك

وتابع: "كنت في معسكر مع الأهلي ولم أحضر حفل تخرج ابنتي وحتى الآن لا تنسى ذلك الموقف، وليلة المباراة دائمًا يكون لها استعدادات خاصة، ويقوم الجهاز الفني واللاعبين بالاستعداد بشكل مختلف، لذلك فتوح وزملاؤه أخطأوا بشكل واضح، وكان عليهم احترام الإدارة والجمهور".

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وأضاف: "فتوح لم يحترم نظام الزمالك وجمهور الفريق، والمفروض أن عليهم مسؤولية أمام جماهير نادي الزمالك، ودائمًا الجمهور يتكبد الأموال فقط من أجل مؤازرة وتشجيع فريقه، لذلك أنا مؤيد لقرار مجلس الزمالك بعرضهم للبيع، بغض النظر عن القيمة الفنية للاعبين، والزمالك قادر على إخراج لاعبين أفضل منهم مستقبلًا".

محمد يوسف لاعب الأهلي الأسبق، فيتو

فتوح ظهير أيسر عصري

وواصل: "بالتأكيد النادي الأهلي سيفكر في ملف فتوح، وقد يكرر اللاعب موقفه مستقبلًا، لو اننا نريد تقويم اللاعبين والتفكير بشكل إداري جيد، والأهلي صاحب نظام معين ولديه قرارات تربوية دائمًا، فأنا ضد فكرة ضمه، لأن فتوح ارتكب موقف قد يكرره، مع أنني أحبه لأنه ظهير أيسر عصري، ولكن أنا مع إرساء النظام، وكل لاعب كما يحصل على حقوقه فإن لديه واجبات وضرورة احترام زملائه وجماهيره".

وختم: أنا ضد ضم أحمد فتوح للنادي الأهلي، لأن تواجده يعني عدم تدعيم القرارات التربوية الخاصة بعرضه للبيع إزاء السلوك الذي ارتكبه مع نادي الزمالك".

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.