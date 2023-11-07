الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رجل أعمال ألماني يكشف سبب إلغاء زيلينسكي الانتخابات الرئاسية في بلاده

زيلنيسكي، فيتو
زيلنيسكي، فيتو

انتخابات الرئاسة الأوكرانية، كشف رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر الشركات المتخصصة بحفظ البيانات، أن عملية إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا متعمدة وتم التنسيق على إعلانها مع واشنطن، وذلك بهدف ضمان بقاء زيلينسكي رئيسا للبلاد.


وكتب رجل الأعمال الألماني، كيم دوتكوم، على صفحته الخاصة على منصة "إكس": "تدرك الولايات المتحدة الأمريكية جيدا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لن يتمكن من الفوز في الانتخابات، لذا تغض واشنطن الطرف عن انتهاك سلطات كييف للأسس الديمقراطية".

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وأضاف دوتكوم، قائلا: "زيلينسكي يلغي الانتخابات مرة أخرى، وتقوم حكومة الولايات المتحدة بإخبار العالم أن الحرب بالوكالة تهدف إلى حماية الديمقراطية"، مضيفا، بالقول: "إنهم يعرفون أن دميتهم لن تفوز في الانتخابات المقبلة".


الوقت ليس ملائمًا لإجراء انتخابات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن الوقت ليس ملائمًا لإجراء انتخابات، في خضم جدل بين قادة البلاد حول احتمال إجراء انتخابات رئاسية مقررة أصلًا العام المقبل.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: علينا أن نقرر أن الوقت هو للدفاع، للمعركة التي يتوقف عليها مصير الدولة والشعب، وليس لمسرحية تنتظرها روسيا دون سواها من أوكرانيا. أعتقد أن الوقت ليس ملائمًا لإجراء انتخابات». وأضاف: علينا أن نتوحد لا أن ننقسم، لا أن نتفرق في خلافات أو أولويات أخرى.

ولو لم تبدأ روسيا غزوها في فبراير 2022، لكانت الانتخابات التشريعية جرت في أوكرانيا في أكتوبر من هذا العام، تعقبها الانتخابات الرئاسية في مارس  2024.

لكن كييف تشعر بالحيرة في ظل الوضع الراهن. فحلفاؤها الغربيون يحضونها على تنظيم انتخابات ديمقراطية في حين أن نحو عشرين في المائة من أراضيها تحتلها روسيا مع لجوء ملايين الأوكرانيين إلى الخارج. وثمة عائق آخر كبير، إذ ينبغي تغيير القانون الانتخابي لإفساح المجال لإجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية السارية راهنًا.

وشدد زيلينسكي مساء الاثنين على أن لا مكان للنزاعات. وتابع: ندرك جميعًا اليوم، في زمن الحرب، وفي وقت تكثر التحديات، أنه من غير المسؤول تمامًا إطلاق موضوع الانتخابات في المجتمع بخفة.

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