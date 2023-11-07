الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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تريند

ماذا قال العميد صفوت الزيات عن عملية طوفان الأقصى قبل وفاته؟ (فيديو)

العميد صفوت الزيات،
العميد صفوت الزيات، فيتو

تصدر خبر وفاة العميد صفوت الزيات، موقع التويتات القصيرة "إكس"، تويتر سابقًا، حيث تداول عدد من نشطاء تويتر عددًا من مقاطع الفيديو والتي يحلل خلالها الأحداث التي تشهدها غزة وغيرها.


وفي أحد الفيديوهات أكد العميد السابق بالقوات المسلحة صفوت الزيات، عملية طوفان الأقصى: "أنه من الآن وإلى الأبد كسرت نظرية أو عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي، فكانوا يتكلمون عن استخبارات نافذة في بعض ربما طغيانهم بالحديث، قالوا: إننا نعلم ما يدور في حجرات نوم الزعماء العرب".

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وأضاف: "في الثلاثة أيام الأولى من العدوان الصهيوني على غزة، لم يتوقع أحد أن يقتحم الفلسطينيون السياج الحدودي في أكثر من 80 ثغرة، وفي تقريبًا 7 معابر رئيسية ويصلون إلى مستوطنة راعيل حيث مقر قيادة الفرقة غزة، وأن يأسروا ضباطًا كبارًا فيها ربما بلباس النوم".

 


وتابع: "الفلسطينيون أداروا معركة رائعة للغاية في كرم أبو سالم المزدحمة بالآليات المدرعة ميركافا ونمر وخلافه، واستطاعوا أن يصلوا حتى إلى الشمال فى معبر أريز".


وعلق أحد نشطاء تويتر على خبر وفاة المحلل العسكري، حيث كتب منشورًا قال فيه: "قرأت قبل قليل خبر وفاة العميد صفوت الزيات المحارب القديم والخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي الفذ، الذي أعلنه أحد أفراد أسرته قبل قليل، ما رأيت خبيرًا عسكريًّا مخلصًا لفلسطين وللقيم الوطنية والإنسانية مثل هذا الرجل، فاللهم تقبله من شهداء كلمة الحق وارزقه الجنة".


وأضاف آخر: "كان رجلًا محترمًا خلوقًا صاحب مواقف وعقلية فذة وعلم غزير. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لأهله ومحبيه".
 

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الفلسطينيون كرم أبو سالم الامن القومي الاسرائيلي صفوت الزيات

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