هشام الجخ للوزير الإسرائيلي الذي هدد بضرب غزة بالنووي: يا راجل يا مرخي (فيديو)

غزة الآن، علق الشاعر هشام الجخ على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي قال فيها: إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.



وسخر "الجخ"، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، من تصريحات وزير الكيان الصهيوني، قائلًا: "دا راجل مرخي".

يا راجل يا مرخي.. رسالة نارية من هشام الجخ لوزير اسرائيلي هدد بضرب غزة بالنووي



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ووجه رسالة لوزير الكيان الصهيوني، قائلًا: "حبيت تدوس أرضي.. أرضي ما حبتش، اسمع.. اسمع يا إسرائيلي يا ني"، مضيفًا: "وزير التراث الإسرائيلي دا يعني وزير الآثار أو الثقافة في مصر، ومن المفروض إنه منصب دبلوماسي مهم، يا راجل يا مرخي، تطلع تقول غزة تضرب بالنووي".



وتلا "الجخ" قصيدة قائلًا: "حبيت تدوس أرضي.. أرضي ما حبتش، هتبقى هنا الليلة، بكرة ما هتباتش، حمل قنابلك هات، كيل وحمل لي، راح أموت ووقت ما أموت عيل هياكلني".

تصريحات عميحاي إلياهو

كان عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي قال في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وزعم وزير التراث الإسرائيلي قائلا: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسيرًا إسرائيليًّا لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضًا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.