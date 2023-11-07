الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: 10 آلاف قتيل في غزة في شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني

أحد المستشفيات في
أحد المستشفيات في غزة، فيتو

غزة الآن، أكد قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، إن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة خلال شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني.

وكتب جريفيث على منصة "إكس": "بحسب ما ورد قُتل 10 آلاف شخص منذ 7 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة في غزة".

وأضاف أن "10 آلاف قتيل في شهر واحد، يجعلنا أمام تحد إنساني".

 

 وزارة الصحة الفلسطينية 

وفي وقت سابق يوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 31 يومًا إلى أكثر من 10 آلاف قتيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 10022 منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وأوضح القدرة أنه من بين هؤلاء العشرة آلاف قتيل، 4104 أطفال.

 

وقفات صغيرة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق اليوم الثلاثاء، على "وقفات صغيرة" في العمليات العسكرية في غزة لتقديم المساعدة وتحرير الرهائن، لكن دون وقف لإطلاق النار.

 

وقف إطلاق النار دون تحرير الرهائن

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة ABC الأمريكية: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون تحرير الرهائن. أما بالنسبة لتلك الوقفات التكتيكية -ساعة هنا، ساعة هناك- فلقد كانت لدينا من قبل، وأعتقد أننا سنتحقق من الظروف لضمان تقديم المساعدة الإنسانية وتحرير الرهائن".

 

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الأمم المتحدة: 10 آلاف قتيل في غزة في شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني