الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

هجوم بالمسيرات الانتحارية على القوات الأمريكية بسوريا والعراق وصفارات الإنذار تدوي في قنصلية أمريكا بأربيل

قاعدة أمريكية فى
قاعدة أمريكية فى العراق، فيتو

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق، لحظة هجوم بالطائرات المسيرة الانتحارية على القوات الأمريكية في قاعدة القرية الخضراء في الأراضي السورية.

كما تم استهداف القوات الأمريكية بالطيران الانتحاري المسير في قاعدة أربيل بكردستان العراق.


ودوت صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق وسماع دوي انفجارات على ما يبدو في القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار أربيل.


استهداف قاعدة عين الأسد 

وكانت وسائل إعلام عراقية، كشفت إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية.

وأشار مصدر خاص لوكالة "بغداد اليوم"، أن "طائرة مسيرة هي الثانية من نوعها خلال ساعات، حاولت استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق، وتم إسقاطها من قبل منظومة الدفاع الأمريكية"، مضيفا أنه "تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى حاولت استهداف قاعدة التنف العسكرية الأمريكية على الحدود السورية العراقية الأردنية".

 

قاعدة عين الأسد

وتعرضت قاعدة عين الأسد، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأحد، إلى هجوم بطائرة مسيرة، تم إسقاطها على بعد مسافة من القاعدة".

وتعرضت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، منذ اندلاع الحرب في غزة، إلى العديد من عمليات القصف من الفصائل المسلحة في البلدين، تضامنا مع المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، بحسب وسائل إعلام محلية. كما دعا التيار الصدري إلى ضرورة خروج القوات الأمريكية وغلق سفارة واشنطن لدى العراق.

 

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