تجمهر مئات الناشطين أمام تمثال الحرية في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

غزة الآن، تجمع مئات الناشطين بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام".

وكتبت المنظمة على حسابها في منصة "إكس": "مئات النشطاء تجمعوا عند التمثال (تمثال الحرية)، وأعلنوا اعتصامًا هناك".

HAPPENING NOW AT THE STATUE OF LIBERTY: Hundreds of Jews and allies are holding an emergency sit-in, taking over the island to demand a ceasefire in Gaza. We refuse to allow a genocide to be carried out in our names. Ceasefire now to save lives! Never again for anyone! pic.twitter.com/CJDoBvapRV Advertisements November 6, 2023

وارتدى الناشطون قمصانًا كتب عليها عبارة "أوقفوا إطلاق النار على الفور لإنقاذ الأرواح".

⚠️ HAPPENING NOW AT THE STATUE OF LIBERTY: Hundreds of Jews and allies are holding an emergency sit-in, taking over the island to demand a ceasefire in Gaza. We refuse to allow a genocide to be carried out in our names. Ceasefire now to save lives! Never again for anyone! ⚠️ pic.twitter.com/wTjZqZFHyf — Jewish Voice for Peace (@jvplive) November 6, 2023

لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في غزة

من جانب آخر طلبت شرطة لندن أمس الإثنين، عدم تنظيم أي احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في غزة مطلع الأسبوع المقبل الذي يوافق الاحتفال بيوم الهدنة، وذلك بعد أن انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساعي تنظيم هذه المسيرة في اليوم ذاته.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن السلطات طلبت من منظمي الاحتجاجات التفكير في تأجيل أي مظاهرات في لندن مطلع الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن محتجين مؤيدين للفلسطينيين يعتزمون تنظيم "مظاهرة كبيرة" يوم السبت لكنها لم تشر إليهم في بيانها الأخير.

وقال نائب مساعد المفوض إيدي أديلكان: "رسالتنا إلى المنظمين واضحة: من فضلكم، نطلب منكم إعادة النظر بشكل عاجل. ليس من المناسب تنظيم أي احتجاجات في لندن مطلع الأسبوع المقبل".