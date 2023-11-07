الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تجمهر مئات الناشطين أمام تمثال الحرية في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

تجمهر مئات الناشطين
تجمهر مئات الناشطين أمام تمثال الحرية في نيويورك، فيتو

غزة الآن، تجمع مئات الناشطين بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام".

وكتبت المنظمة على حسابها في منصة "إكس": "مئات النشطاء تجمعوا عند التمثال (تمثال الحرية)، وأعلنوا اعتصامًا هناك".

وارتدى الناشطون قمصانًا كتب عليها عبارة "أوقفوا إطلاق النار على الفور لإنقاذ الأرواح".

لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.

 

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في غزة 

من جانب آخر طلبت شرطة لندن أمس الإثنين، عدم تنظيم أي احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في غزة مطلع الأسبوع المقبل الذي يوافق الاحتفال بيوم الهدنة، وذلك بعد أن انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساعي تنظيم هذه المسيرة في اليوم ذاته.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن السلطات طلبت من منظمي الاحتجاجات التفكير في تأجيل أي مظاهرات في لندن مطلع الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن محتجين مؤيدين للفلسطينيين يعتزمون تنظيم "مظاهرة كبيرة" يوم السبت لكنها لم تشر إليهم في بيانها الأخير.

وقال نائب مساعد المفوض إيدي أديلكان: "رسالتنا إلى المنظمين واضحة: من فضلكم، نطلب منكم إعادة النظر بشكل عاجل. ليس من المناسب تنظيم أي احتجاجات في لندن مطلع الأسبوع المقبل".

غارة إسرائيلية تدمر مسجدا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

إدارة بايدن تخطط لتزويد إسرائيل بقنابل دقيقة التوجيه لضرب غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان تمثال الحرية نيويورك قطاع غزة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في غزة

مواد متعلقة

نتنياهو يكشف شرط وقف إطلاق نار شامل في غزة

غارة إسرائيلية تدمر مسجدا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

إدارة بايدن تخطط لتزويد إسرائيل بقنابل دقيقة التوجيه لضرب غزة

استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة عن أزمة السجائر: انخفاض كبير لـ كليوباترا والمستورد وهذه الأسعار الجديدة (فيديو)

نتنياهو: إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" لغزة لفترة غير محددة بعد الحرب

تصاعد الأزمة بين الأردن وإسرائيل، والمملكة تترك كل الخيارات مفتوحة للرد على الاحتلال

نتنياهو يكشف شرط وقف إطلاق نار شامل في غزة

ليه أسعار السلع ما نزلتش لحد دلوقت بعد مبادرة التخفيض؟ التموين ترد (فيديو)

شعبة الأجهزة الكهربائية عن ارتفاع أسعار السلع: احنا مش حرامية وعلى الحكومة التدخل

وفا: عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بقطاع غزة

نشر فيديو كارثي، اعتقال صحفي إسرائيلي صرح بمشاهدة عشرات الجثث للجنود بأحد المستشفيات

Advertisements

منوعات

المزيد

الروبوت المعلم نور يلفت الأنظار بمعرض النقل الذكي (صور وفيديو)

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في ختام التعاملات

اليوان الصيني يحقق مكاسب على حساب الجنيه في تعاملات المساء اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاثنين 6-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 6-11-2023

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الأمم المتحدة: 10 آلاف قتيل في غزة في شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني