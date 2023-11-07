الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة فوق القرم والبحر الأسود

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ 17 طائرة مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات والسيطرة على 8 فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.



وقالت الوزارة في بيان: "في صباح يوم 7 نوفمبر تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت تسع طائرات أوكرانية بدون طيار واعترضت ثماني طائرات فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".

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ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.

كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.