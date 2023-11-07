الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة فوق القرم والبحر الأسود

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ 17 طائرة مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات والسيطرة على 8 فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.


وقالت الوزارة في بيان: "في صباح يوم 7 نوفمبر  تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت تسع  طائرات أوكرانية  بدون طيار واعترضت ثماني طائرات فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".

Advertisements


ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.

كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانية طائرة مسيرة البحر الأسود جزيرة القرم روسيا جمهورية القرم

مواد متعلقة

روسيا تدعو إلى تحرك جماعي لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

ماذا لو كانت أوكرانية؟! مشاهد مؤثرة لطفلة ناجية من قصف المستشفى المعمداني (فيديو)

الأولى من نوعها، مدينة أوكرانية تعتزم بناء مدرسة تحت الأرض لحماية التلاميذ

الدفاعات الروسية تسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية

الأكثر قراءة

لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم (فيديو)

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

عبد الجليل: كثرة الألقاب أحدثت هزة في شخصية كولر ولاعبو الأهلي بدأوا يتمردون عليه

بالأسعار، طرح أراضي عمراني متكامل للتخصيص الفوري

مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة

هجوم بالمسيرات الانتحارية على القوات الأمريكية بسوريا والعراق وصفارات الإنذار تدوي في قنصلية أمريكا بأربيل

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني باستخدام 17 طائرة مسيرة فوق القرم والبحر الأسود

فيتوريا يضع خطة تحقيق حلم التأهل لمونديال 2026.. مباراتا جيبوتي وسيراليون تحسمان مستقبل الخواجة مع الفراعنة

Advertisements

منوعات

المزيد

الروبوت المعلم نور يلفت الأنظار بمعرض النقل الذكي (صور وفيديو)

بمشاركة مصر للطيران، انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM

8 أعمال تعرض لأول مرة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في ختام التعاملات

اليوان الصيني يحقق مكاسب على حساب الجنيه في تعاملات المساء اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاثنين 6-11-2023

المزيد

انفوجراف

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية