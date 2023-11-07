الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

حرب إسرائيل على غزة، قالت شبكة "سي.إن.إن" CNN، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، فيما تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يومها الحادي الثلاثين.

 

لا اتفاق في هذه المرحلة

ونقلت "سي. إن. إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله: "لا اتفاق في هذه المرحلة". 

 

فيتو الولايات المتحدة وبريطانيا

وكانت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) رفضتاه.

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وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

 

هدن إنسانية

وقال وود: "كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد" وأضاف "كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولًا".

 

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم 10 آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّرًا من أن القطاع يتحوَّل إلى "مقبرة للأطفال".

 

أوضاع كارثية

وإزاء أوضاع في غزة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "كارثية"، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سبق أن رفض كل الدعوات لوقف لإطلاق النار، إمكان التوصل إلى "هدنات تكتيكية".

والإثنين، أعلن نتنياهو أنّه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين لديها منذ شهر.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الإثنين على وقف إطلاق النار، محذّرا من أنّ القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وقال جوتيريش في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحًا على مر الساعات".

وأضاف أنّ "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للبشرية".

وشدّد الأمين العام على أنّ المساعدات الإنسانية التي تعبر رفح نحو القطاع المحاصر غير كافية.

وفي قطاع غزة أحدث القصف الإسرائيلي المتواصل منذ شهر دمارا هائلا وتسبب بنزوح 1.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

 

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