شعبة الأجهزة الكهربائية عن ارتفاع أسعار السلع: احنا مش حرامية وعلى الحكومة التدخل

أسعار الأجهزة الكهربائية، قال جورج سيدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة: إن الأسعار ارتفعت مؤخرًا بنسبة 15% بتحرك من الشركات.



تحريك أسعار الأجهزة الكهربائية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": شركات الأجهزة الكهربائية قامت بتحريك الأسعار بحجة أن سعر الدولار ارتفع.



مناشدة لرئيس الوزراء

ولفت إلى أن تجار الأجهزة الكهربائية أصبحوا منبوذين بسبب الأسعار المرتفعة والناس بيقولوا علينا إننا حرامية، والمواطن لم يعد قادرًا على الشراء، مناشدًا وزير التجارة والصناعة ورئيس الوزراء تثبيت الأسعار حتى نهاية العام الجاري.

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أسعار الثلاجة والغسالة

وتابع: "سعر الثلاجة وصل إلى 65 ألف جنيه، والثلاجة الشعبي بـ40 ألف جنيه، وسعر الغسالة المتوسطة 15 ألف جنيه على الأقل، ومتوسط الأجهزة الكهربائية في جهاز العروسة وصل السعر حاليًّا كمتوسط إلى 100 الف جنيه".

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات كبيرة خلال عام 2023، حيث أرجع خبراء القطاع أسباب الارتفاعات إلى صعوبة تدبير الدولار وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض من الأجهزة المستوردة، فضلًا عن نقص المعروض من المنتجات المصرية.

«فيتو» قامت بجولة ميدانية على عدد من محلات ومعارض بيع الأجهزة الكهربائية؛ للوقوف على حالة الأسواق، وهل هناك ارتفاعات في أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق، إضافة إلى التوقعات المستقبلية عن أسعار الأجهزة الكهربائية مع قرب دخول فصل الشتاء، في السطور التالية:

يقول فريد سيد مدير إحدى شركات بيع الأجهزة الكهربائية: إن أسعار الأجهزة الكهربائية ليست جميعها مستقرة، بعد موجة ارتفاعات وتذبذبات سعرية متأثرة بسعر صرف الدولار، الأمر الذي أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في أسعار الأجهزة الكهربائية، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة ارتفاعات جديدة في سعر الأجهزة الكهربائية في الأسواق، قائلًا: « متوقع ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال 3 أو 4 أيام الجاية، والدولار خلى الأسعار غير مضمونة».

المنتج المعروض من الأجهزة الكهربائية قليل جدًّا في السوق وأشار «سيد» إلى أن هناك عاملًا آخر كان سببًا رئيسيًّا في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، وهو نقص الكميات المعروضة في الأسواق، مع تقليل المصانع لإنتاجها خلال الفترة الماضية، قائلًا: «المنتج المعروض قليل جدًّا في السوق».