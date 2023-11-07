الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مفاجأة سارة عن أزمة السجائر: انخفاض كبير لـ كليوباترا والمستورد وهذه الأسعار الجديدة (فيديو)

سعر علبة سجائر كليوباترا،
سعر علبة سجائر كليوباترا، فيتو

أسعار السجائر، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، إنه من المنتظر بعد اعتماد الضريبة الجديدة انخفاض سعر علبة سجائر كليوباترا من 55 إلى 31 جنيهًا.

 

انخفاض السجائر المحلية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": الشريحة الأولى من السجائر المحلية انخفضت من 55 إلى 31 جنيها وذلك بعد القضاء على المحتكرين والمستغلين.

 

 

انخفاض السجائر الأجنبي

ولفت إلى أن الشريحة الثانية من السجائر المستوردة ستنخفض من 65 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، والشريحة الثالثة ستنخفض من 90 إلى 65 جنيهًا.

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حصيلة ضرائب الدخان

وأشار إلى إستراتيجية جديدة ستضعها الشرقية للدخان للتعامل مع السوق، مؤكدًا أن الدولة ستحصل على 88.6 مليار جنيه حصيلة ضريبية من الدخان.
 

الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة على أسعار السجائر والمعسل

قانون ضريبة القيمة المضافة هل يحل أزمة أسعار السجائر؟

 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم  44 مكرر (أ) الصادر في 4 نوفمبر 2023 قانون رقم 177 لسنة 2023  بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.


وجاء نص القانون كالآتي:


حددت على كل 20 سيجارة أن تكون فئة الضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائية بالإضافة إلى 450 قرشًا للعبوة المصنعة محليًّا، والتي لا يزيد سعرها على 31 جنيهًا، و600 قرش للعبوات التي يزيد سعرها على 31 جنيهًا ويقل عن 45 جنيهًا أو المستوردة التي لا تتخطى 45 جنيهًا، و750 قرشًا ضريبة على العبوات المحلية والمستوردة التي يتخطى سعرها الـ 45 جنيهًا.

وكان الرئيس السيسي، وافق على قرار إلزام المستورد بإخطار مصلحة الضرائب ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستورد، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذي تم فيه البيع.

 

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الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة على أسعار السجائر والمعسل

قانون ضريبة القيمة المضافة هل يحل أزمة أسعار السجائر؟

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