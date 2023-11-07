الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نتنياهو يكشف شرط وقف إطلاق نار شامل في غزة

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل في غزة دون إطلاق سراح الأسرى والمختطفين - وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أجنبية في نبأ عاجل منذ قليل.

 

خروج مستشفيات غزة من الخدمة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة: خروج 16 مستشفى و34 مركزًا صحيًّا عن العمل في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

 

اعتقال صحفي إسرائيلي بعد فضحه لخسائر جيش الاحتلال

وأفادت وسائل إعلام عبرية، باعتقال صحفي عبري يدعى "إفرائيم مردخاي"، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها، بأنه شاهد جثث جنود من جيش الاحتلال مكدسة بالعشرات في أحد مشافي تل أبيب.

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جثث جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال الصحفي العبري، إن الجيش يرفض تسليم الجثث لذويهم للتغطية عن أعداد القتلى في صفوفه.

وأظهر مقطع فيديو إخلاء عشرات الجثث لجنود جيش الاحتلال من قطاع غزة، خلال العملية البرية.

غارة إسرائيلية تدمر مسجدا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

إدارة بايدن تخطط لتزويد إسرائيل بقنابل دقيقة التوجيه لضرب غزة


دعم بايدن لإسرائيل

وكشف مصدر مطلع أمس الإثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.


وأرسلت الإدارة الأمريكية إخطارًا رسميًّا في 31 أكتوبر  إلى قادة الكونجرس بشأن النقل المخطط لنوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

كما قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مراسلات اطلعت عليها إن شركة تصنيع الأسلحة رافائيل يو. إس. إيه ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في إسرائيل رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

 

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