أحمد عبد الحليم: فتوح شخصيته تغيرت وكنا نسمع أمورا كثيرة عن عدم انضباطه وأطالبه بالاعتذار

الزمالك، أكد أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، أن قرار مجلس الإدارة بعرض أحمد فتوح للبيع ومعه مصطفى الزناري ومحمد صبحي جيد من الناحية التربوية، رغم كون أحمد فتوح من العناصر الفنية الهامة والمؤثرة في الفريق على مدار السنوات الأخيرة.

فتوح خسارة فنية

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أحمد فتوح خسارة فنية، لكن تربويًّا قرار مجلس الإدارة سليم، واللاعب تصرف بشكل خاطئ، وكنت حاضرًا لفترة قطع إعارته من إنبي، وتحايلت على إسماعيل يوسف من أجل قيده في القائمة".

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وأضاف: "فتوح من ناشئين نادي الزمالك وهو من العناصر المميزة، وهو عندما خرج معارًا كان سيرحل مجانًا لنادي إنبي ضمن صفقة أحمد رفعت لصفوف الزمالك، وقطعنا إعارته وقمنا بقيده في الفريق الأول من أجل الاستفادة منه، نحن على قناعة بأنه لاعب رائع".

أحمد فتوح ظهير نادي الزمالك، فيتو

فتوح ملتزم منذ الصغر

وواصل: "فتوح كان ملتزمًا في الصغر، لكن شخصيته تغيرت بعد ذلك ولم أتعامل معه منذ فترة بعد تصعيده وتواجده بصفة مستمرة مع الفريق الأول، وفوجئنا بما حدث من جانبه وخروجه من معسكر لقاء زد، كنا نسمع أمور كثيرة عن عدم انضباط فتوح، ولكن مستواه في الملعب كان جيد ولم نصدق أي شيء بسبب الأداء الذي يقدمه مع الفريق، وكان يلعب بروح جيدة ولياقته البدنية عالية".

وأكمل: "ممكن أي لاعب يدلع قبل المباراة بأيام، لكن ليلة المباراة على كل لاعب أن يقطع علاقته بأي شيء خارجي، وأن يكون في قمة تركيزه مع فريقه، حزنت مما حدث من جانب أحمد فتوح، خصوصًا بعدما علمنا أن مدير الكرة وكابتن الفريق تحدثوا معه للعودة لكنه لم يستجيب لهم".

فتوح مطالب بالاعتذار

وزاد: "موافق على قرار مجلس الإدارة، وأتمنى أن يعتذر ويراجع نفسه، ولو كان هناك فرصة لمسامحته فلا مانع، هناك متغيرات كثيرة في كرة القدم، وعليه أولًا الاعتذار لجماهير النادي والإدارة، هناك خطوات يجب أن يفعلها أي لاعب كرة قدم أخطأ، وهناك لاعبين كثيرين أفضل منه رحلوا عن نادي الزمالك، والنادي هو من صنعه وصنع تاريخه".

وأضاف: "هناك سماسرة كثيرة تتحدث مع اللاعبين بعيدًا عن الأندية، وأزمات نادي الزمالك كثيرة، وكان من الطبيعي تجديد عقود عدد كبير من اللاعبين منذ فترة طويلة، لكن هناك مشكلات عدَّة أثرت على النادي وسط المغريات الخارجية غير الطبيعية، وهناك لاعبون صغار تتعرض لإغراءت كثيرة من داخل وخارج مصر، أتمنى حل الأمر وأن تحتوي إدارة نادي الزمالك الأمور مع أحمد فتوح".

بدلاء فتوح في الزمالك

وتابع: "الزمالك يضم حاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وهي الأسماء المتاحة في مركز الظهير الأيسر، وأفضل لاعب هو عبد الشافي لو كان سليم تمامًا كي يشارك في المباريات المقبلة، فهو حل جيد خلال الموسم الحالي".

وأكد: "الزمالك في حاجة لتدعيم في جميع الخطوط، وسيكون في حاجة لضم ظهير أيسر جديد بعد رحيل فتوح، خصوصًا مع تقدم السن بالنسبة لعبد الشافي، وواثق بأحمد سليمان وحسين السيد، وعلى الأقل الزمالك في حاجة لـ6 أو 7 لاعبين".

صعوبة المنافسة هذا الموسم

وأكمل: "كرة القدم لعبة واقعية، ولا بدَّ من توافر العوامل الخاصة بالمنافسة على الألقاب، لذلك لابد من مصارحة الجماهير بذلك، وهناك إمكانيات لاعبين حاليًّا في الفريق لا يصنعون الفارق، لاعبين قليلين هم من يصنعون الفارق، كما أن الفريق سيعاني في حراسة المرمى أيضا، أتمنى جلب صفقتين أو ثلاثة في يناير كحل مؤقت من أجل المنافسة على بطولة الكونفدرالية، لأنها بطولة محدودة المباريات والفريق لديه تاريخ إفريقي كبير، لكن المنافسة على باقي البطولات سيكون صعب ولذلك يجب أن نكون واقعيين".

فتوح سيفيد أي فريق

وواصل: "فتوح سيفيد أي فريق ينضم إليه، لو انتقل إلى الأهلي سيكون مفيد للفريق مثل كهربا، ولو فتوح أصبح في حالة ذهنية جيدة سيكون الظهير الأيسر لمنتخب مصر، والنادي اتخذ القرار وهو يعلم بنهاية عقده قريبا، وبالتأكيد النادي عرض عليه مبالغ مالية من أجل التجديد ولم يتم التوصل لاتفاق معه".

وأشاد أحمد عبد الحليم، بموقف محمد عبد الشافي الذي كان دائمًا حريصًا على إفادة نادي الزمالك ماليا، ومن ثم العودة مجددًا للعب في القلعة البيضاء بدون شروط.