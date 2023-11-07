الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

متظاهرون يعرقلون العمل في ميناء تاكوما الأمريكي لمنع سفينة عسكرية من التوجه إلى إسرائيل (فيديو)

المتظاهرون، فيتو
المتظاهرون، فيتو

غزة الآن، أوقف متظاهرون في الولايات المتحدة أمس الإثنين العمل في ميناء تاكوما الأمريكي لتأخير توجه سفينة عسكرية محملة بالأسلحة يعتقد أنها ستتوجه إلى إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، وهم على رصيف ميناء تاكوما حيث وصلت سفينة إمداد عسكرية مؤخرًا، وهم يهتفون بالحرية لفلسطين.

ويقول المتظاهرون إنهم يعارضون الحرب، مؤكدين أنهم استهدفوا السفينة "كيب أورلاندو" بناء على معلومات سرية تفيد بأنها كانت محملة بأسلحة متجهة إلى إسرائيل، ولم يتسنَّ على الفور تأكيد هذه الادعاءات.

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تفاصيل العبور 

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال اللفتنانت كولونيل بريون ماكجاري، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الوزارة لا تقدم تفاصيل العبور أو الحركة على هذه السفن لأسباب أمنية.

يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه التي تطلق من الطائرات الحربية لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.

 

عملية طوفان الأقصى

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من ذكر أن الإدارة أرسلت إخطارًا رسميًّا في 31 من أكتوبر الماضي إلى قادة الكونجرس بشأن تلك الخطط.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية قدمت جميع أنواع الدعم منذ السابع من أكتوبر تاريخ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

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