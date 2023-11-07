نتنياهو: إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" لغزة لفترة غير محددة بعد الحرب

غزة الآن، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين أن بلاده ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب مع حركة "حماس".



وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية مع ABC News الأمريكية: "ستتولى إسرائيل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة".

وأَضاف: "عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية، ما نحصل عليه هو اندلاع إرهاب حماس بمستوى لا يمكننا تصوره".



وقفات صغيرة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وافق على "وقفات صغيرة" في العمليات العسكرية في غزة لتقديم المساعدة وتحرير الرهائن، ولكن دون وقف لإطلاق النار.

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وقال نتنياهو: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون تحرير الرهائن. أما بالنسبة لتلك الوقفات التكتيكية -ساعة هنا، ساعة هناك- فلقد كانت لدينا من قبل، وأعتقد أننا سنتحقق من الظروف لضمان تقديم المساعدة الإنسانية وتحرير الرهائن".

الوقفات التكتيكية

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أن "الوقفات التكتيكية" تمت مناقشتها في محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو.



وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.



ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.



كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.