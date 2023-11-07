ليه أسعار السلع ما نزلتش لحد دلوقت بعد مبادرة التخفيض؟ التموين ترد (فيديو)

أسعار السلع، رد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، على سؤال الإعلامي عمرو أديب: "ليه أسعار السلع ما نزلتش لحد دلوقتِ بعد المبادرة؟".

تباين أسعار السلع

وقال "عشماوي" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "يوميًّا بنقعد مع التجار والصناع وهناك اختلافات في أسعار بعض السلع ولكن الأسعار تحت مظلة مبادرة التخفيض قائمة وسعر كيلو السكر يتم بيعه بـ27 جنيهًا".



أسعار السلع في مبادرة التخفيض

وأضاف: "مبادرة تخفيض أسعار السلع بدأت منذ 20 يومًا ومدتها 6 أشهر، وبدأنا التنسيق مع القطاع الخاص وإلى أن يتم الوصول إلى كل السلاسل والمنافذ يأخذ الأمر حوالي شهر ونصف، والأرز يتم طرحه بسعر 22 جنيهًا والسكر بـ 27 جنيها، والزيت متوفر بداية من 39 جنيها".



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انكسار أسعار السلع

وتابع: "الأسعار انكسرت على المستهلك النهائي والدولة تقوم بدورها وأكثر في توفير السلع بأسعار عادلة، لكن هناك عدد قليل من المحافظات لم تصلها مبادرة تخفيض الأسعار ونطمئن المواطن بأن المبادرة تطرح السلعة بنسبة أقل عن مثيلها من 15 إلى 25%".



مراقبة السوق

وواصل: "نتابع السوق جيدًا ولسنا ببعيدين عنه وحريصين على توصيل السلع لكل السلاسل والمنافذ بأسعار مخفضة".



وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ‏المخزون الإستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل 2024.

موسم حصاد السكر

وأشارت إلى أن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين، مما ‏يزيد من المخزون الإستراتيجي من السكر.

وكانت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

قرار جديد بأسعار السكر

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد "ألزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية) ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي".