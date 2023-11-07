لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم (فيديو)

غزة الآن، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم.

تغطية صحفية: "تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم."#هولوكوست_غزه #GazaHolocaust pic.twitter.com/JB0A02KhzX — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 7, 2023



وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في تصريحات تليفزيونية أن لجوء المدنيين للمستشفى ينفي ادعاءات الاحتلال بوجود أنشطة عسكرية فيه، موضحًا أن معظم المصابين التهبت جراحهم لغياب العلاجات اللازمة ونطالب بإجلائهم.



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استشهاد 4 شبان فلسطينيين

ولفتت وسائل إعلام فلسطينية إلى استشهاد 4 شبان مساء أمس الإثنين، في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني الخاصة في طولكرم.

ووفق مصادر إعلامية فلسطينية فإن الشهداء هم: عز الدين عواد، القيادي في كتائب القسام، وجهاد مهراج شحادة، قائد كتيبة الرد السريع في طولكرم، والشهيد قاسم رجب، ومؤمن بلعاوي.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوة إسرائيلية خاصة أطلقت النار بكثافة تجاه مركبة فلسطينية في طولكرم، واغتالت من بداخلها، قبل أن تنسحب.

وأكدت وزارة الصحة وصول ٣ شهداء وإصابة حرجة إلى مستشفى طولكرم الحكومي.



وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الجريح مؤمن بلعاوي ليصل عدد شهداء جريمة الاغتيال الصهيونية إلى 4 شهداء.

من ناحية اخرى زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تراقب التزام دولة الاحتلال بتعهداتها فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية عن كثب.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، أضاف بلينكن: "لا غنى عن دور السياسة الأمريكية في هذه القضية ونحاول التغلب على التحديات المعقدة".

ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة مسألة مقلقة

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة مسألة مقلقة، ويتم العمل عليها بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلي لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.