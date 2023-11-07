نشر فيديو كارثي، اعتقال صحفي إسرائيلي صرح بمشاهدة عشرات الجثث للجنود بأحد المستشفيات

غزة الآن ، أفادت وسائل إعلام عبرية، باعتقال صحفي عبري يدعى "إفرائيم مردخاي"، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها، بأنه شاهد جثث جنود من جيش الاحتلال مكدسة بالعشرات في أحد مشافي تل أبيب.

وقال الصحفي العبري، إن الجيش يرفض تسليم الجثث لذويهم للتغطية عن أعداد القتلى في صفوفه.

وأظهر مقطع فيديو إخلاء عشرات الجثث لجنود جيش الاحتلال من قطاع غزة، خلال العملية البرية.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء أمس الإثنين، تدمير 27 آلية عسكرية لجيش الاحتلال كليًّا أو جزئيًّا خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

Advertisements

مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان

كما دكُّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، والتحموا في اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وأوقعوا فيها خسائر محققة.

وفجر أمس الإثنين، قامت كتائب القسام بتدمير 4 آليات لقوات الاحتلال، على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف "الياسين 105".

حيث دمرت دبابة متوغلة جنوب تل الهوى بقذيفة "الياسين 105" صباح أمس الإثنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، إلى 348 قتيلًا.

ويأتي ذلك تزامنًا مع يدخل عدوان الاحتلال يومه الـ31 على التوالي، وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار إلى مقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

