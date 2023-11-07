الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية تدمر مسجدا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

غارة إسرائيلية عنيفة
غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف غزة، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، تدمير غارة إسرائيلية مسجدًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

استشهاد فلسطينيين جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 5 فلسطينيين وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في رفح جنوبي قطاع غزة.

 

غارات إسرائيلية في محيط مستشفى القدس

وجددت طائرات الاحتلال غاراتها الجوية العنيفة في محيط مستشفى القدس، جنوب غرب مدينة غزة.

كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية لمدينة رفح، جنوبي القطاع.

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وبحسب تقارير فلسطينية، أنه كانت هناك استهدافات عنيفة في مناطق المقوسي والكرامة وحي الإسراء شمال غرب مدينة غزة.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وكتائب القسام على بحر الزوايدة والنصيرات وسط القطاع.


القسام تعلن قصف تل أبيب وتدمير 6 دبابات

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الإثنين أنها دمرت سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".


كذلك أفادت كتائب القسام باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".


وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء أمس الإثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة

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حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

ومن جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.


وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".


وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.


وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح، لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

 

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