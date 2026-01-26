بدون تدخل جراحي، نجاح توسيع صمام لمسنة بتأمين صحي بني سويف

18 حجم الخط

نجح طاقم طبي بـ مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في إجراء تدخل دقيق لتوسيع الصمام الميترالي باستخدام القسطرة البالونية، لسيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عامًا، كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي نتيجة إصابتها بالحمى الروماتيزمية، ما تسبب لها في أعراض صحية خطيرة شملت نهجانًا مع أقل مجهود، إضافة إلى ذبذبة أذينية أثرت على كفاءة الدورة الدموية، وذلك دون الحاجة إلى تدخل جراحي مفتوح، في خطوة طبية تعكس تطور مستوى الخدمات العلاجية داخل مستشفيات المحافظة.

محافظ بني سويف يشيد بالطاقم الطبي

وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجهود الطاقم الطبي ووحدة القلب والقسطرة بالمستشفى، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل نموذجًا لما يشهده القطاع الصحي من تقدم ملموس في تقديم خدمات طبية متخصصة داخل المحافظة، ويعزز من قدرة المستشفيات على إجراء تدخلات دقيقة كانت تتطلب في السابق الإحالة إلى مراكز متقدمة خارج الإقليم، مشيرًا إلى أهمية دعم الكوادر الطبية وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن العملية أُجريت داخل وحدة القلب والقسطرة تحت إشراف فريق متخصص برئاسة الدكتور محمد إسماعيل محمود، وبمشاركة الدكتور ياسر أحمد عبد الهادي أستاذ أمراض القلب واستشاري الوحدة، إلى جانب استشاري القلب الدكتور مصطفى حسن، والدكتورة شيري ماهر، والدكتور محمد أشرف، والأطباء المقيمين الدكتور أحمد عبد الله، وبمساندة فريق تمريض متخصص ضم كل من: أيمن محمد، وأحمد سيد، وسيد إبراهيم، وأحمد الشيخ، حيث أسفر التدخل عن تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للمريضة واستقرار علاماتها الحيوية.

تقليل قوائم الانتظار بالتأمين الصحي

ويأتي هذا التدخل ضمن جهود تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية متقدمة لمنتفعي التأمين الصحي، في إطار دعم الدولة لمنظومة الرعاية الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وبإشراف الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحت رعاية مدير الفرع الدكتور محمد يحيى إسماعيل، والدكتور أحمد قيّاتي القائم بأعمال مدير المستشفى.

