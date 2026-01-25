محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على نصب الشهداء احتفالا بعيد الشرطة

18 حجم الخط

وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة داخل معسكر قوات الأمن بأبو سليم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، بحضور اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية بالمحافظة.

بني سويف تحتفل بعيد الشرطة الـ74

وشهدت مراسم وضع الإكليل عزف لحن سلام الشهيد بواسطة الموسيقى العسكرية، أعقبه قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء الواجب من أبناء الشرطة المصرية الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن على مر العصور، في مشهد وطني يجسد معاني الوفاء والتقدير لتضحيات رجال الشرطة.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والمستشار العسكري للمحافظة، وقائد قاعدة بني سويف الجوية، واحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور

وعقب انتهاء مراسم وضع الإكليل، صافح محافظ بني سويف، قيادات أجهزة وإدارات مديرية الأمن، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدًا أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة سطّر فيها رجال الشرطة ملحمة من الصمود والتضحية، عندما تصدوا بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن كرامة الوطن وعزته.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة والتضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة يوميًا في حفظ الأمن والاستقرار وبسط الطمأنينة في ربوع مصر، بما يهيئ المناخ الآمن لتحقيق خطط التنمية الشاملة، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان المحافظ قد بعث برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة، أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على الشعب المصري وجهاز الشرطة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تظل راية مصر عالية خفاقة على مر العصور.

ذكرى موقعة الإسماعيلية وعيد الشرطة

يُذكر أن عيد الشرطة يُحتفل به سنويًا تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، والتي استشهد فيها 50 من رجال الشرطة الأبطال وأصيب العشرات، بعدما رفضوا تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، لقوات الاحتلال البريطاني آنذاك، ليظل هذا اليوم رمزًا خالدًا للفداء والبطولة.

