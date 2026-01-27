الثلاثاء 27 يناير 2026
ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

 حيث قام اليوم  المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة حملة تموينية رافقه خلالها  هبة الله سمير وكيل المديرية و أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية و رضا حسن مدير إدارة تموين شرق وأحمد حسن رئيس رقابة تموين شرق  نبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى الادارة وباكينام مصطفى مفتشة التجارة الداخلية بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية غير مجهز وبدون ترخيص وبداخله كميات من علب الجبن،  وهى عبارة عن ٣١ طنا و٣٥ كجم، جبن مختلف الأنواع والأوزان وطن و٨٥٨ كيلو جرام منتهية الصلاحية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

